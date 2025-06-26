Правило «двух стен» не работает при обстрелах? Давайте разберемся

На днях, представители ГСЧС сделали ряд заявлений, к которым, с одной стороны, важно и полезно прислушиваться, а с другой, прозвучали они очень странно

Речь идет о сообщениях, о том, что подвалы и правило «двух стен» уже не спасают, и для спасения жизни необходимы более надежные и специализированные места, типа бомбоубежища и метро. Разумеется, от таких заявлений, наших граждан, которые и так от новостей и от бессонных ночей находятся в бесконечном конвульсирующем стрессе, это подавило еще больше.

Реклама

Хотя, в действительности, в сказанном особо нет ничего нового, но все же, сказано это было с минимальной эмпатией и недостаточным разъяснением — минимальной пояснительной базой.

Подвалы не спасают

Подвалы не спасают от чего? Рассмотрим основные средства поражения, которые применяются российскими оккупационными войсками для террора гражданского населения тыловой Украины. И к этим средствам относятся как дроны-камикадзе, так и ракетные средства.

Подвалы и паркинги для многих являются единственными местами для укрытия

Самым опасным средством поражения были, есть и будут баллистическая и аэробаллистическая ракеты 9М723 ОТРК Искандер и Х-47М2 Кинжал, а также крылатая Х-22/32.

Опасность Искандера и Кинжала заключается в том, что эти ракеты в качестве боевой части используют пятисоткилограммовые бетонобойные бомбы БЕТАБ-500. Фактически, пикирование под прямым углом такой ракеты, с такой боевой частью позволяет пробить не только многоэтажку насквозь, но и углубиться в подвал, с последующей детонацией. Но, эта угроза была в 2022, 2023, 2024 и продолжает сохраняться в 2025-м. То есть, ничего принципиально нового на четвертый год войны не произошло.

Что же до Х-22/32, то ее опасность в мощности боевой части — 950 кг взрывчатого вещества, взрыв которой складывает многоэтажку, как карточный домик. Вспомнить хотя бы трагедию в Днепре 14 января 2023 года.

В свою очередь, спасет ли подвал, если Искандер/Кинжал взорвется в 50 метрах от дома? Да. Спасет ли подвал, если на дом рухнет разгонный блок от Искандер/Кинжал? Да. Спасет ли подвал, если по дому прилетит кассетная боевая часть Искандер/Кинжал? Да!

Также подвал спасает от всех типов кассетных боевых частей, от ударов ракетами Х-59/69, Х-31П и ракет, без бетонобойных боевых частей.

Подвал спасет, если в дом влетает дрон-камикадзе Shahed-136. Вопрос, спасет ли подвал, если Shahed-136 влетит в 16 этаж? Да. А если в 8-й или 7-й этаж? Да. Даже если в 3-й.

Что не спасет от всего вышеперечисленного, так это точно нахождение у окна и, созерцание работы ПВО, с последующей видеофиксацией.

Правило двух стен

Этот принцип не спасает от Shahed-136 с начала 2025 года, когда враги стали активно применять боевые части массой 90 кг. А вот от прямого попадания ракеты две стены никогда не спасали. То есть, опять-таки, особо ничего нового с 2022 года. Угрозы остались те же, точно так же, как и возможности уберечься от них. И подвал представляет собой спасение в 90% от всех вышеперечисленных угроз.

К сожалению, у многих рядом с домом нет бомбоубежищ, тем более это касается метро. Подвалы и паркинги для многих являются единственными местами для укрытия. Но, когда звучит однозначное — подвал не спасает, у людей окончательно наступает фатализм — а зачем вставать посреди ночи и спускаться в сырой, грязный подвал, если он не спасет, — будь, что будет!

В свою очередь, наши сердобольные СМИ заголовки именно с таким контекстом раздули самым жирным шрифтом с гипертрофированным вниманием к вырванному из контекста шокирующему содержанию.

Вот так и живем: у одних проблемы с пояснительными навыками, у других — с повествовательными. Для России всегда было важным сеять террор и панику среди украинцев, запуская масштабные деморализующие ИПСО, но как показывает практика, никто лучше нас самих же нас не деморализует.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал