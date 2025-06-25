Смех и аплодисменты в России. Что сказал Путин об Украине

Президент РФ Владимир Путин считает, что «вся Украина — наша» — как он заявил на прошлой неделе. Разоблачительное заявление кремлевского лидера свидетельствует о все более самоуверенных настроениях в Москве, поскольку Россия продолжает медленно, но верно продвигаться вперед на поле боя в Украине на фоне углубляющегося раскола Запада. Оно также служит своевременным напоминанием о беззастенчивом российском империализме, который является движущей силой крупнейшего вторжения в Европу со времен Второй мировой войны.

Комментарии Путина прозвучали 20 июня во время его выступления в качестве хедлайнера на Петербургском международном экономическом форуме — флагманском ежегодном мероприятии, которое часто называют российским Давосом. «Я много раз говорил, что считаю русский и украинский народы одним народом. В этом смысле вся Украина — наша, — сказал Путин гостям форума. — У нас есть старое правило. Там, куда ступает нога русского солдата, — то наше».

Примечательно, что заявление Путина о том, что «вся Украина» принадлежит России, было встречено, как показалось, спонтанным смехом и аплодисментами многих присутствующих на мероприятии в Санкт-Петербурге. Эта поразительно восторженная реакция аудитории многое говорит о нормализации империалистических настроений в современной России после более чем 11 лет колониальной войны страны против соседней Украины.

Многие исторические искажения Путина граничат с абсурдом

Киев поспешил осудить заявления российского лидера. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «выступление» Путина стало подтверждением его экспансионистских имперских амбиций, и предупредил, что угроза, исходящая от возрождающегося российского империализма, распространяется на «Беларусь, страны Балтии, Молдову, Кавказ, такие страны, как Казахстан, и все места на Земле, до которых могут добраться российские убийцы».

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил Путина в демонстрации «полного пренебрежения» к мирным усилиям, инициированным президентом США Дональдом Трампом. «В то время как Соединенные Штаты и весь остальной мир призывают к немедленному прекращению убийств, главный военный преступник России обсуждает планы по захвату новых украинских территорий и убийству новых украинцев», — прокомментировал Сибига.

Другие были гораздо менее дипломатичны: многие украинцы обратились к социальным сетям, чтобы выплеснуть свой гнев по поводу этого публичного признания российского империализма. «Путин говорит, что русские и украинцы — один народ, в то время как русские бомбят, насилуют и убивают нас, — прокомментировала украинский аналитик по вопросам безопасности Мария Авдеева. — Мы не ваши братья. Мы — ваши выжившие».

Разумеется, все это не является чем-то совершенно новым. Презрение к украинской государственности и национальной идентичности, продемонстрированное на форуме в Санкт-Петербурге, глубоко укоренилось в российской имперской традиции и становится все более заметной чертой правления Путина на протяжении последних 25 лет. Как признал сам Путин на прошлой неделе, он постоянно утверждает, что украинцы на самом деле являются русскими. Еще в 2008 году он говорил президенту США Джорджу Бушу-младшему, что, по его мнению, «Украина — это даже не страна».

С тех пор как в 2014 году началась война России против Украины с захватом Крыма, Путин использует историю, чтобы подорвать легитимность Украины и оправдать свою собственную эскалационную кампанию имперской агрессии. Накануне полномасштабного вторжения в феврале 2022 года он предпринял необычный шаг — опубликовал целое историческое эссе из 5000 слов, которое читалось как объявление войны против украинской государственности. Как только нападение началось, он сравнил свое вторжение в Украину с имперскими завоеваниями русского царя XVIII века Петра Великого, утверждая при этом, что он «возвращает исторически русские земли».

Многие исторические искажения Путина граничат с абсурдом. Он не упоминает о многовековой борьбе за украинскую государственность и игнорирует бесчисленные примеры российской имперской политики, направленной на то, чтобы заставить украинцев замолчать и стереть украинскую идентичность. Вместо этого он утверждает, что Украина — это искусственное образование, созданное Лениным и большевиками в начале двадцатого века. Путин явно не является поклонником Вольтера, который почти триста лет назад, в 1731 году, заметил, что «Украина всегда стремилась быть свободной».

Навязчивое отрицание Путиным Украины задало тон всему российскому истеблишменту и породило столь же элиминационные (ненавистнические) высказывания многих других кремлевских чиновников. В начале 2024 года бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что «существование Украины смертельно опасно для украинцев». Совсем недавно близкий помощник Путина Николай Патрушев заявил, что Украина вскоре может «прекратить свое существование». Злобная антиукраинская риторика стала настолько обыденной в контролируемых Кремлем российских СМИ, что чиновники ООН считают, что она может представлять собой «подстрекательство к геноциду».

Действия российской армии в Украине в точности повторяют эту геноцидную риторику. В районах Украины, захваченных Кремлем, тысячи людей были арестованы за их проукраинскую позицию и с тех пор исчезли в обширной сети тюрем. Расследование ООН показало, что эти массовые задержания являются преступлением против человечности. Оставшихся жителей оккупированных регионов Украины заставляют принимать российское гражданство и подвергают неустанной русификации во всех сферах общественной жизни, при этом все следы украинской государственности и национальной идентичности систематически удаляются или подавляются.

Тем временем усилия Трампа по заключению мирного соглашения оказались бесплодными во многом из-за бескомпромиссной позиции Путина. В то время как Украина поддержала предложение США о безоговорочном прекращении огня, Россия отказалась сделать то же самое. Вместо этого Москва пытается сорвать переговоры о прекращении огня, выдвигая максималистские требования, которые оставят Украину в международной изоляции, разделенной на части, разоруженной и вынужденной отказаться от независимой идентичности в пользу имперской российской идеологии. Такие условия были бы фатальными для украинской государственности.

Широко распространенное в России убеждение, что Украина не имеет права на существование, помогает объяснить жестокость нынешнего вторжения и превращает в фарс усилия США по установлению компромиссного мира. Последние комментарии Путина служат еще одним доказательством того, что он не заинтересован в урегулировании путем переговоров и полон решимости уничтожить Украину как государство и как нацию. Эта крайняя форма российского империализма является первопричиной вторжения.

Пока Россию не заставят отказаться от ее имперских амбиций и признать неизбежность существования независимой Украины, война будет продолжаться. Этого давно назревшего сдвига в восприятии России можно добиться, резко увеличив западную военную помощь Украине, усилив поддержку отечественной оборонной промышленности и взяв на себя такие долгосрочные обязательства, которые устранят любые сомнения в коллективной решимости Запада обеспечить безопасность Украины. Прочный мир возможен, но он наступит только тогда, когда Россия признает, что Украина слишком сильна, чтобы быть покоренной.

