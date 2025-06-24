Не панацея. Эксперты рассказали, в каких случаях правило двух стен может не сработать

Правило двух стен может защитить только от небольших осколков или стекла, однако в случае прямого попадания ракеты оно не спасет. Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий в эфире Украинского Радио .

«Я не рекомендую людям пользоваться правилом двух стен. Правило двух стен может защитить только от небольших осколков или стекла, но ситуация в Соломенском районе Киева показала, что правило двух стен абсолютно не действует. Потому что при прямом попадании разрушается целый подъезд. Люди также могут думать, что их может спасти подвал дома. Но когда складывается подъезд, то при прямом попадании подвал не спасает. Происходит фактическое захоронение людей. Ведь над ними очень большое количество конструкций», — рассказал Хорунжий.

Он отметил, что в случае объявления воздушной тревоги необходимо направляться в укрытие. Это может быть в частности метрополитен или подземный переход. Однако, если такой возможности нет, то безопасными местами могут быть те, где есть две-три стены. Это, как отметил Хорунжий, могут быть коридорное помещение и санузел, куда не достанут обломки дронов.

Эксперт по безопасности, инструктор по выживанию и тактической медицине Игорь Молодан рассказал, что прятаться от взрывов можно на лестничной площадке и возле шахты лифта. Кроме этого, безопаснее находиться на первых этажах и в подвальных и полуподвальных помещениях.

Более безопасными местами также остаются сооружения двойного назначения. Это станции метро, подземные переходы, подземные паркинги, подземные торговые центры.

Ранее инструктор по такмеду и домедицинской помощи медбатальона Госпитальеры Всеволод Дорофеев рассказывал NV о том, от чего следует держаться подальше в квартире во время обстрела. По его словам, надо быть подальше от зеркал и дверей со стеклянными элементами.

В то же время в качестве дополнительной защиты инструктор предложил использовать плотное одеяло. В случае поражения здания такое одеяло может защитить не только от мелких элементов, но и частично обезопасить органы дыхания от токсичных отравлений продуктами горения, топливом от ракет и другими химикатами.