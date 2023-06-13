Что не так с выводами моралиста Арестовича 13 июня, 17:03

Критическая нехватка справедливости и порождает дегуманизацию

Когда я увидел очередной морализаторский приступ Арестовича, то особого внимания не обратил. Арестович, очевидно, пытается начать собственную автономную политическую карьеру, и поэтому постоянно генерирует странные информационные поводы. Но я вижу, что это стало действительно темой для обсуждения, и это обсуждение меня удивляет. Удивляет своим пафосом, который абсолютно непригоден к нынешним условиям.

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«Правильно» или «неправильно» радоваться и создавать шутки из того, что какая-то акула съела неизвестного россиянина? Морализаторы, которые задают такие вопросы, реально ничего не понимают?

Арестович, видимо, закрывшись в собственном информационном пузыре, не отвечает на вопрос, на который чуть ли не ежедневно вынужден отвечать я. «Так что, им всем за это ничего не будет?!»

Я слышу этот вопрос ежедневно, и у меня нет на него ответа. Точнее, есть, но два, и оба плохие. Первый (лукавый): «Нет, будет, конечно, не может не быть возмездия за такое». Второй (искренний): «В общем, никакого адекватного и соразмерного возмездия не будет».

Ты просто начинаешь на уровне инстинктов искать возмездие во всем

Ежедневно против Украины и украинцев совершаются преступления. Массовые и единичные. И все — страшные. Сегодня ночью в Кривом Роге убили людей в результате обстрела. За что? Почему? Просто потому, что российские психопаты хотят убивать украинцев.

Что может быть справедливым возмездием за все эти беззакония? Вряд ли украинцы воспримут такой справедливостью даже ситуацию, когда одного деда достанут из бункера и посадят на скамью подсудимых, чтобы потом отправить в комфортную камеру. Но и такого не будет, потому что никто деда под суд не отдаст и он, скорее всего, подохнет сам. И что дальше?

«Моралисты», которые обвиняют украинцев в «обесчеловечивании», просто не говорят, что это обесчеловечивание порождает несправедливость невероятных масштабов, которую совершают против украинцев, и на которую нет возмездия. И это действительно будет серьезной проблемой, потому что без справедливости нельзя «закрыть» ни один вопрос. Отсутствие справедливости может порождать только ненависть, а также эту самую дегуманизацию, потому что ты просто начинаешь на уровне инстинктов искать возмездие во всем. В том числе и в россиянине, которого почему-то сожрала акула. И на этом история не закончится, потому что в России тоже будут и техногенные катастрофы, и природные бедствия, и многие украинцы будут видеть в этом справедливость и возмездие «неизвестных сил», будут радоваться и шутить по этому поводу. А «абстрактные гуманисты» будут возмущаться, не понимая, что критическая нехватка справедливости и порождает дегуманизацию.

Когда гуманизм начинает распространяться на страшных преступников, это начинает убивать гуманизм как таковой, истреблять его. Распространить гуманизм на всех, убрать справедливость и насытить твой мир страшными преступлениями — вот рецепт дегуманизации, и люди, претендующие на интеллектуальное первенство должны это видеть и признавать, а не прятаться от подобной реальности.

Текст опубликован с разрешения автора

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