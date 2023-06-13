В Кривом Роге уже десять погибших в результате ракетной атаки. Из-под завалов склада достали тела шести человек 13 июня, 13:12 Спасательная операция в Кривом Роге продолжается (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Количество погибших в результате ракетной атаки РФ на гражданские объекты Кривого Рога в ночь на вторник, 13 июня, возросло до десяти. Спасательная операция продолжается.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, по состоянию на 13:00 28 человек получили ранения — 12 из них госпитализировали в среднем, тяжелом и очень тяжелом состоянии.

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Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что тела шести человек достали из-под завалов склада частного предприятия. Там спасатели продолжают разбирать развалины и ищут еще одного человека. Еще четыре человека погибли в результате удара РФ по пятиэтажке.

Среду, 14 июня, в Кривом Роге объявили днем траура.

Ранее власти сообщали, что россияне попали шестью ракетами в пять гражданских объектов города. Лысак говорил, что оккупанты, в частности, атаковали частное предприятие; повреждены автомобильное предприятие, автомобили, грузовая техника, хозяйственная постройка.



Ночью воздушную тревогу объявляли по всей территории Украины. В ряде областей раздались взрывы. Силы ПВО сбили 11 из 14 крылатых ракет и один из четырех иранских дронов-камикадзе Shahed, запущенных Россией. Кроме Кривого Рога, крылатые ракеты выпустили по Киеву — все воздушные цели в районе столицы уничтожили. В Харькове россияне ударили по объектам гражданской инфраструктуры.

