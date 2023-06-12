Акульи слезы. Почему украинцев стыдят за естественную ярость 12 июня, 19:03

Украинцы снова виноваты и снова — перед россиянами. На этот раз украинцы совершили страшное преступление против человечества — шутили над гибелью российского туриста в Египте

Пока непонятно, был ли россиянин, которого убила акула, «харошим» и бежал на Красное море от мобилизации, или, наоборот, поддерживал затопление Херсона — это на самом деле не было важным для тысяч комментаторов, которые дали своей ярости, накрывшей страну после подрыва Россией плотины Каховского водохранилища, возможность найти хотя бы такой выход. Ведь если кастрюлю, в которой растет давление, не открыть — произойдет взрыв. И все же для кого-то именно такая реакция украинцев стала поводом для возмущения. Украинцев начали упрекать, что они «превращаются в россиян», «расчеловечиваются». Якобы шутка в интернете — это что-то, что можно сравнить с Бучей и Мариуполем. Якобы «украинцы проигрывают войну, когда начинают делать это». Вот здесь надо остановиться и понять, какие механизмы подчинения наций пытаются продать украинцам самозваные моралисты.

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Во-первых, никакого «расчеловечивания» украинцы не демонстрируют. Наоборот, украинцы демонстрируют невероятную человечность и самоотдачу, спасая людей от наводнения под российскими обстрелами; собирая из своих небольших денег миллионы на нужды незнакомых им людей; сохраняя в условиях геноцидной войны демократическое и открытое общество со всеми свободами, политической дискуссией, и другими признаками взрослого открытого общества. Даже к российским пленным после всех преступлений России, убийств украинских пленных, пыток, и бомбардировок жилых массивов — украинцы относятся согласно требованиям международных конвенций, как будто это не Россия напала на Украину и методично убивает гражданских и военных уже почти полтора года. Делать какие-то выводы о «расчеловечивании» украинцев на основании шуток об акуле — это, по меньшей мере, чушь, а наверное, и сознательная ложь.

Во-вторых, шутки про акулу — это абсолютно безопасные, детско-безобидные (помните детские стихи про ужасы?) реакции и нормальный ответ на 15 месяцев тотального ужаса, который можно сравнить исключительно с ужасом евреев Мюнхена или Гамбурга, в момент, когда они поняли, что их соседи таки решили уничтожить их всех, и тот мальчик, которого ты лечила от скарлатины и маме которого помогала печь пирог, сейчас называет себя гауптштурмфюрером СС и ведет тебя в какой-то лагерь. Масштаб ужаса, с которым столкнулись украинцы, когда российские ракеты не по ошибке, а сознательно и методично начали падать на детские сады и больницы, а россияне уничтожали город за городом, не укладывается в голове. Поэтому психика реагирует так, как она может (и должна!) реагировать, для самозащиты. Начинаются древние, архетипические шутки о «сама природа убивает оккупантов». Поищите исследования о шутках в городах под осадой, или в лагерях смерти.

Нормальный ответ на 15 месяцев тотального ужаса

Но все ли упирается только в акулу? Конечно же, нет. Давление на украинцев и фактически запрет выражать негативные эмоции, в первую очередь, против россиян — начались не сегодня и не вчера. Сразу после вторжения стражи морали возмущались, что украинцы накладывают динамичную музыку на видео с дронов, показывающих гибель российских захватчиков. «Это неуважение к человеку!» — вопили они. Стражи международного права писали длинные жалобы на видео с российскими пленными — якобы публикация фотографий и видео пленных нарушает нормы международного права (на самом деле — нет, не нарушает, пока военнопленных не выставляют сознательно для оскорбления и издевательства). Международные организации, которые уже много лет как оторвались от реальной жизни и существуют исключительно в формате возмущения, высказываемого с трибуны конференции пятизвездочного отеля в Швейцарии, всеми силами пытались протянуть связь между вопиющими российскими преступлениями и какими-то мелочами с украинской стороны. Главное — чтобы можно было сказать золотую формулу про «две стороны». Конечно — россияне изнасиловали и замучили десятки тысяч людей, и это стоит осудить, но украинцы бессердечно шутили над гибелью гражданского! Вот он, крайне опасный украинский радикализм, который как только придет к власти, то начнет делать что-то страшное. Стоят ли украинцы после этого нашего сочувствия и нашей помощи?

Именно в этом содержится ловушка, которую веками использует любое иерархическое общество, построенное на насилии и угнетении. Жертва должна быть идеальной, чтобы иметь право просить о сочувствии и помощи, в то время как насильник имеет право на защиту от «несправедливых обвинений» уже по факту своего привилегированного существования. Жертве всегда запрещают громко говорить о том, от чего ей больно, ведь это делает ситуацию неприятной на вид. Ей запрещают нападать на насильника, откровенно осуждать его, обращать внимание на его преступления. Но если этого не делать — как привлечь внимание? Ведь потом тебе скажут «а почему ты молчала столько времени? Неужели нельзя было закричать?»

В целом эта садистская игра построена с целью лишить жертву голоса, и закрепить господство насилия со стороны якобы спокойных и образованных групп. Это можно наблюдать во время многих международных дискуссий: «хорошие» россияне, которые спокойно переехали на Запад, имеют вид умных интеллектуалов, которые, с одной стороны, отважно обвиняют Путина, а с другой указывают на опасные проявления украинского национализма, коррупции и тому подобное. Или на то, как украинцы агрессивно нападают на русских в Европе и пытаются притеснить ни в чем не повинных людей. На фоне таких спокойных и западно-выверенных россиян украинцы выглядят агрессивными неприятными хаотами, которые только испортят спокойный разговор. Зачем нам слушать громкую неприятную Тамару Злобину, которая требует от Европы прекратить смотреть на Украину через призму российской имперской культуры. Это неудобно и радикально. Давайте лучше послушаем замечательную Екатерину Шульман, которая расскажет, почему строительство велодорожек в Москве превратит Россию в европейское государство и как надо принимать россиян на хорошие позиции в научных институтах Европы. Это парадоксально-интересно и открывает простор для дискуссии.

Те, кто хорошо знают фемтеорию, знают, как это работает. Женщина, травмированная годами насилия, всегда эмоциональна. Ее высказывания некомфортны, она волнуется, она взывает. Все общество давит на нее: «ты должна быть вежливой, послушной девочкой, и не забывай улыбаться». Боже упаси, ты начнешь желать насильнику чего-то плохого — это нивелирует всю убедительность твоих доказательств, ведь «ты ничем не отличаешься». Те же самые механизмы годами использовались против украинцев. Их постоянно обвиняли в том, что они «слишком громкие», «эмоциональные», «истеричные», что «вы не так понимаете русских», что «русские на самом деле замечательные люди, опытные, умные, носители культуры», что «русские не могли сделать ничего из того, что вы им вменяете». Украинцам предлагали «просто вернуться и поговорить». Это все то, что слышит женщина, которая почти спаслась от насилия — но которую продолжают тянуть вернуться к «хорошему парню».

Конечно, в такой ситуации человеку — или нации! — пережившему насилие, будут запрещать чувствовать ярость, или выражать ее. Ведь ярость — это первый шаг к тому, чтобы понять, что то, что с тобой совершили, не является нормальным. Что агрессора можно ненавидеть, ему можно желать смерти, а требовать от нации, которую убивают без дележа на детей или взрослых, военных или гражданских, отличать «хароших» россиян от плохих даже в интернет-мемах — это верх издевательства.

Поэтому в шутках про акулу нет ничего плохого. Прекратите бить себя и других по голове за то, что реагируете здоровым образом на нездоровую ситуацию.



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