15 апреля: Шаг к бессмертию и ЕС против США 15 апреля, 20:50 4244 Цей матеріал також доступний українською

В Германии появился столетний кандидат в депутаты, Путин собрался на рандеву с Ыном, а Брюссель готовится к жесткому Брекситу

1. В Германии представитель Социал-демократической партии страны Нильс Шмид сегодня раскритиковал канцлера Ангела Меркель за встречу с президентом Украины Петром Порошенко. По мнению входящих в правящую коалицию социал-демократов, такая встреча за полторы недели до выборов может быть расценена как односторонняя поддержка одного из кандидатов, поэтому встречаться надо было и с Владимиром Зеленским, который "четко высказался за проевропейский курс Украины". Сама Меркель встречу с Порошенко объяснила необходимостью поддерживать контакты с Киевом и во время выборов, а вовсе не как политическую поддержку кандидата в президенты.





2. Германия тоже готовится к выборам. В конце мая там будут избирать депутатов в Европарламент, а также местные органы власти в ряде земель. В Райнланд-Пфальце за место депутата городского совета в Кирхаймболандене поборется Лизель Хайзе - женщина, которой недавно исполнилось сто лет. По ее словам, она собирается восстановить работу открытого бассейна, закрытого там 8 лет назад. Это главный пункт ее программы, остальные пока обсуждаемы. Учитывая известность этой дамы среди земляков, шансы пройти в городской совет у нее есть. Кстати, я бы советовал следовать ее примеру всем тем, кто чем-то недоволен у себя в городе и хотел бы изменить ситуацию. Широкое участие людей в политике - это всегда хорошо.





3. В выходные парламентские выборы состоялись в Финляндии. Впервые за 20+ лет там победила левоцентристская Социал-демократическая партия с результатом 17,7 процента голосов. Второе место заняли правые популисты - "Истинные финны - 17,5 процента. Видимо, новое правительство страны будет левоцентристским. Но в Брюсселе результаты финского голосования вызвали большую тревогу. Впервые правые популисты, выступающие за фактический запрет иммиграции и против более тесной интеграции ЕС получили почти столько же голосов, сколько и партия-победитель. Это очень серьезный звонок перед выборами в Европарламент. Сейчас существует большая опасность, что популисты всех мастей создадут там коалицию, которая попытается изнутри уничтожить Европейский Союз.





4. Тем временем между ЕС и США начинается новая торговая война. На этот раз из-за субсидий авиастроителям. Американцы и европейцы решили выделить компаниям Boeing и Airbus по 11 миллиардов долларов, при этом и те, и другие считают действия друг друга незаконными. Чтобы компенсировать потери, США и ЕС собираются обложить товары друг друга пошлинами на все те же 11 миллиардов. Кто от этого выиграет, я понять не могу. По-моему, проиграют все. Но такова логика торговых войн, ничего тут не поделать.





5. Одновременно с этим Евросоюз продолжает готовиться к "жесткому Брекситу", который недавно уже во второй раз был отложен. На сей раз - до 31 октября. По замыслу Брюсселя и Лондона, до этой даты британцы должны придумать, как преодолеть политический тупик внутри своей страны и прийти к какому-то общему мнению относительно того, что делать дальше. Сейчас британцы расколоты по вопросу о процедуре Брексита на множество непримиримых фракций, которые ненавидят друг друга и не идут на компромиссы. Одним из выходов из ситуации могут стать досрочные выборы в парламент, но пока и для этого решения нет необходимого числа голосов. Поэтому ЕС и готовится на всякий случай к выходу Соединенного Королевства из ЕС безо всякого соглашения. Это, я думаю, разумно.





6. У российского президента Владимира Путина свои увлечения. Сегодня Кремль подтвердил его намерение встретиться с северокорейским Великим Лидером Ким Чен Ыном. По неофициальной информации, Ким и Путин хотят создать единый фронт, чтобы заставить Дональда Трампа пойти на уступки в вопросе о снятии санкций с КНДР. Я подозреваю, что Россия может снабдить КНДР ракетными двигателями и технологиями, чтобы корейцы могли построить десяток-другой сравнительно надежных ядерных ракет, добивающих до Вашингтона. В этом случае Трамп уже будет вынужден как-то договариваться с Кимом. Впрочем, там, наверняка, рассматривают и другие варианты.





7. Израильские ученые сегодня представили публике первое в мире сердце, напечатанное на 3D-принтере из тканей человека - жировых и стволовых клеток. У этого сердца есть сосуды, нервные окончания, есть желудочки и предсердия. Оно, в общем, как настоящее. Но, насколько я понял, в нем нет важного элемента - жизни. Клетки напечатанного сердца "не понимают", чего от них требуется. Сейчас израильские врачи хотят научить это сердце качать кровь. В случае успеха, сначала такие сердца опробуют на животных, а потом, вероятно, и на людях. В самом лучшем случае лет через 10 в каждой крупной клинике мира будет стоять принтер, на котором любому больному человеку из его же клеток "напечатают" любой новый орган взамен изношенного. Это, наверное, станет первым шагом к бессмертию человека. Тут, правда, возникнет вопрос: если поменять человеку один за другим все его органы, то это будет тот же человек или уже другой? Я вот не знаю...