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Парламентские выборы в Финляндии: две партии набрали практически поровну голосов

15 апреля, 08:21
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Парламентские выборы в Финляндии: две партии набрали практически поровну голосов - фото

Lehtikuva/Emmi Korhonen via REUTERS

Социал-демократы и правые популисты набрали практически поровну голосов на выборах в Финляндии

В Финляндии прошли парламентские выборы, в которых участвовали в общей сложности 19 партий, девять из которых представлены в нынешнем парламенте.

Как сообщает DW, согласно предварительным результатам голосования, Социал-демократическая партия Финляндии набрала 17,7% голосов. Второе место заняли правые популисты из Истинных финнов - 17,5%, третье - консервативная Национальная коалиционная партия с 16,4% голосов. Либеральная партия Финляндский центр во главе с и.о. премьер-министра Юхой Сипилей получает 14,8% голосов, экологи из Зеленого союза - 10,8%. Остальные партии набрали менее 10% голосов.

Таким образом, по предварительным данным, Социал-демократическая партия получает 40 мест в парламенте, Истинные финны - 39 мест, Национальная коалиционная партия - 38, Финляндский центр - 31, Зеленый союз - 20.

Напомним, после провала реформы здравоохранения правительство Финляндии подало в отставку за месяц до выборов.

Теги:   Парламентские выборы Финляндия

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