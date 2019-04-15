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Мэй продолжит готовиться к жесткому Brexit

15 апреля, 16:28
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Мэй продолжит готовиться к жесткому Brexit - фото

REUTERS/Susana Vera

Тереза Мэй

Правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй продолжит готовиться к сценарию жесткого Brexit на случай, если Лондон не одобрит соглашение о выходе.

Об это заявил официальный представитель Терезы Мэй, передает Reuters.

По его словам, британский премьер не  рассматривает возможность роспуска парламента и проведения досрочных выборов  в качестве способа выхода из тупика, связанного с Brexit.

Напомним, что 11 апреля страны Евросоюза и Великобритания договорились о "гибком" продолжении максимальной отсрочки Brexit до 31 октября 2019 года.

Парламент Британии никак не может преодолеть тупик и заключить соглашение об условиях выхода страны из ЕС. Депутаты три раза отклонили сделку премьера Терезы Мэй, согласованную с Брюсселем. 

23 июня 2016 британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Британии в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Теги:   Brexit Тереза Мэй Великобритания

Спецтема   Выход Британии из ЕС: все о Brexit

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