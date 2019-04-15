Мэй продолжит готовиться к жесткому Brexit
Правительство премьер-министра Великобритании
Терезы Мэй продолжит готовиться к сценарию жесткого Brexit на случай, если
Лондон не одобрит соглашение о выходе.
Об это заявил официальный представитель Терезы
Мэй, передает Reuters.
По его словам, британский премьер не рассматривает возможность роспуска парламента
и проведения досрочных выборов в
качестве способа выхода из тупика, связанного с Brexit.
Напомним, что 11 апреля страны Евросоюза и
Великобритания договорились о "гибком" продолжении максимальной отсрочки Brexit до 31 октября 2019 года.
Парламент Британии никак не может преодолеть
тупик и заключить соглашение об условиях выхода страны из ЕС. Депутаты три раза отклонили
сделку премьера Терезы Мэй, согласованную с Брюсселем.
23 июня 2016 британцы на референдуме сказали
"нет" сохранению членства Британии в составе Европейского Союза. За
выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и
Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного
Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.