Кремль подтвердил подготовку встречи Путина с Ким Чен Ыном
Встреча президента РФ Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном находится на стадии подготовки, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
"Я могу подтвердить, что встреча готовится. Действительно, мы об этом говорим давно", - сказал он журналистам, пишет Интерфакс.
При этом Песков не назвал конкретную дату и место встречи.
"Пока чего-либо конкретного мы вам сказать не можем", - добавил он.
Ранее СМИ сообщили, что Ким Чен Ын может встретиться с Путиным во Владивостоке в конце апреля.
В ходе встречи лидер КНДР якобы попытается заручиться поддержкой России, чтобы оказать давление на американского президента Дональда Трампа после провальной встречи в Ханое.