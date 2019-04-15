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Кремль подтвердил подготовку встречи Путина с Ким Чен Ыном

15 апреля, 12:51
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Кремль подтвердил подготовку встречи Путина с Ким Чен Ыном - фото

Anton Vaganov/Reuters

Путин готовится к встрече с Ким Чен Ыном

Встреча президента РФ Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном находится на стадии подготовки, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Я могу подтвердить, что встреча готовится. Действительно, мы об этом говорим давно", - сказал он журналистам, пишет Интерфакс.

При этом Песков не назвал конкретную дату и место встречи.

"Пока чего-либо конкретного мы вам сказать не можем", - добавил он.

Ранее СМИ сообщили, что Ким Чен Ын может встретиться с Путиным во Владивостоке в конце апреля. 

В ходе встречи лидер КНДР якобы попытается заручиться поддержкой России, чтобы оказать давление на американского президента Дональда Трампа после провальной встречи в Ханое.

Теги:   КНДР Россия Ким Чен Ын Владимир Путин Кремль

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