Кремль подтвердил подготовку встречи Путина с Ким Чен Ыном 15 апреля, 12:51 546 Цей матеріал також доступний українською Anton Vaganov/Reuters Путин готовится к встрече с Ким Чен Ыном Anton Vaganov/Reuters

Встреча президента РФ Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном находится на стадии подготовки, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Я могу подтвердить, что встреча готовится. Действительно, мы об этом говорим давно", - сказал он журналистам, пишет Интерфакс.

При этом Песков не назвал конкретную дату и место встречи.

"Пока чего-либо конкретного мы вам сказать не можем", - добавил он.

Ранее СМИ сообщили, что Ким Чен Ын может встретиться с Путиным во Владивостоке в конце апреля.

В ходе встречи лидер КНДР якобы попытается заручиться поддержкой России, чтобы оказать давление на американского президента Дональда Трампа после провальной встречи в Ханое.