«Нужна стена между цивилизацией и варварами». После обстрела Одессы Кулеба призвал Запад признать Россию государством-спонсором терроризма 23 апреля, 16:10 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что единственной целью нанесения ракетных ударов по Одессе оккупантами РФ является террор. Об этом он написал в Twitter.

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«Единственная цель российских ракетных ударов по Одессе — террор. Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма и обращаться с ней нужно соответствующим образом. Ни бизнеса, ни контактов, ни культурных проектов. Нам нужна стена между цивилизацией и варварами, поражающими мирные города ракетами», — подчеркнул Кулеба.

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В субботу, 23 апреля, РФ нанесла удары по Одессе как минимум шестью ракетами, один человек погиб. В горсовете сообщили о попадании в объекты инфраструктуры.

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский также призвал признать РФ государством-спонсором терроризма, а ее вооруженные силы — террористической организацией. В Госдепе США говорили, что не исключают такой возможности. Сейчас в списке стран-спонсоров терроризма — Северная Корея, Сирия, Куба и Иран.



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