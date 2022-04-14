«Не надо маме делать нервы!». На одесском Привозе обсуждают горящую Москву, город на подъеме, но существуют угрозы — ОВА

14 апреля, 17:12
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Одесса, 17 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Одесса, 17 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

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13 апреля Вооруженные Силы ударили из украинского комплекса Нептун по флагману Черноморского флота РФ — ракетному крейсеру Москва. Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал в эфире Радио НВ, что поражение корабля стало главной темой для обсуждения в городе.

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«Группировка Черноморского флота, которая была рядом с Москвой (пусть она всегда пылает!), продвигалась к территории временно оккупированного Крыма. По крайней мере, отошли от наших берегов. Надеюсь, у черноморского бычка будет сегодня пища. Это самая главная новость, которая обсуждается и на [рынке] Привоз, потому что здесь торгуют тем же бычком, и по всему городу», — отметил Братчук.

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В военной администрации уверяют, что Одесса находится в приподнятом настроении:

«Город на подъеме. Хоть и тревожно, но люди начали возвращаться, возвращается бизнес, он встал на военные рельсы. Стараемся максимально приобщаться к обороне города, региона, всей Украины. Автомобильный трафик в эти дни оживился. Мы понимаем, что Одесса является экономическим хабом для государства».

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В то же время в ОВА предостерегают одесситов: Россия попытается отомстить и может наносить удары по городу:

«Высокая вероятность нанесения [ракетных] ударов. Зная, какой подлый и циничный враг против нас сражается, мы понимаем, что угроза очень велика. Но давайте не паниковать: есть наши силы обороны в Одессе и регионе, которые готовы к отражению атак врага. <...> Если [оценивать] по самолетам, то 7:0 в нашу пользу. Они перестали здесь летать. Надеюсь, и сейчас, после Москвы, не постараются сделать нам нервы. Не надо маме делать нервы!».

Утром 14 апреля в Одессе было слышно несколько взрывов, однако сирены не работали. Как отметили в оперативном командовании Юг, ситуация под контролем военных. Для гражданского населения угрозы нет.

В ОК Юг также сообщили, что крейсер Москва после ракетных ударов перевернулся и начал тонуть.

Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Одесская область Одесса Корабль Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оборона Радио НВ Война России против Украины Крейсер Москва

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