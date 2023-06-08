Началось ли уже наконец контрнаступление ВСУ? 8 июня, 17:23 NV Премиум

Все, кто надеется увидеть крупные сражения, будут разочарованы, по крайней мере, на данный момент

Началось ли уже наконец горячо ожидаемое контрнаступление Украины? Этот вопрос доминирует в международных СМИ на этой неделе после сообщений украинской и российской сторон о значительном росте активности на линии фронта на юге и востоке Украины.

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Эти спекуляции понятны, в конце концов, с начала 2023 года растут ожидания относительно наступления, которое многие называют потенциальным поворотным пунктом в шестнадцатимесячной войне. Однако, возможно, будет полезнее рассматривать контрнаступление Украины как последовательную серию локальных проб и наступлений, а не как один большой толчок для прорыва российской обороны и обеспечения решающего прорыва.

Разговоры о предстоящем контрнаступлении Украины начались после освобождения Херсона от российской оккупации в конце 2022 года. За шесть месяцев, прошедших после этого последнего крупного военного успеха, Украина отправила десятки тысяч новых солдат на обучение в страны НАТО и получила беспрецедентное количество западной военной помощи, включая современные боевые танки, крылатые ракеты, бронетранспортеры и усовершенствованные системы ПВО. Считается, что эти недавно обученные и оснащенные формирования уже в основном на позициях, поэтому наблюдатели ждут признаков того, что наступление действительно началось. Президент Украины Владимир Зеленский усилил чувство предвкушения, заявив 3 июня в интервью Wall Street Journal: «Мы готовы к контрнаступлению».

Все, кто надеется увидеть крупные сражения, будут разочарованы, по крайней мере, на данный момент. Хотя длинные линии противоборствующих окопов и упор на артиллерийские дуэли заставили многих сравнивать боевые действия в Украине с ужасами Первой мировой войны, мало кто ожидает, что украинские военные начнут свое контрнаступление с того, что пойдут «напролом»