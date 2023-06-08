Началось ли уже наконец контрнаступление ВСУ?
Все, кто надеется увидеть крупные сражения, будут разочарованы, по крайней мере, на данный момент
Началось ли уже наконец горячо ожидаемое контрнаступление Украины? Этот вопрос доминирует в международных СМИ на этой неделе после сообщений украинской и российской сторон о значительном росте активности на линии фронта на юге и востоке Украины.
Эти спекуляции понятны, в конце концов, с начала 2023 года растут ожидания относительно наступления, которое многие называют потенциальным поворотным пунктом в шестнадцатимесячной войне. Однако, возможно, будет полезнее рассматривать контрнаступление Украины как последовательную серию локальных проб и наступлений, а не как один большой толчок для прорыва российской обороны и обеспечения решающего прорыва.
Разговоры о предстоящем контрнаступлении Украины начались после освобождения Херсона от российской оккупации в конце 2022 года. За шесть месяцев, прошедших после этого последнего крупного военного успеха, Украина отправила десятки тысяч новых солдат на обучение в страны НАТО и получила беспрецедентное количество западной военной помощи, включая современные боевые танки, крылатые ракеты, бронетранспортеры и усовершенствованные системы ПВО. Считается, что эти недавно обученные и оснащенные формирования уже в основном на позициях, поэтому наблюдатели ждут признаков того, что наступление действительно началось. Президент Украины Владимир Зеленский усилил чувство предвкушения, заявив 3 июня в интервью Wall Street Journal: «Мы готовы к контрнаступлению».
Все, кто надеется увидеть крупные сражения, будут разочарованы, по крайней мере, на данный момент. Хотя длинные линии противоборствующих окопов и упор на артиллерийские дуэли заставили многих сравнивать боевые действия в Украине с ужасами Первой мировой войны, мало кто ожидает, что украинские военные начнут свое контрнаступление с того, что пойдут «напролом»