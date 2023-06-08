Силы обороны ведут бои за Великую Новоселку — Минобороны

8 июня, 16:23
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Защитники Украины в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

Защитники Украины в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

Защитники Украины ведут бои за Великую Новоселку (Донецкая область) на Новопавловском направлении. Об этом сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр в Telegram в четверг, 8 июня.

По словам Маляр, на Бахмутском направлении продолжаются активные действия украинских войск, идут бои. Российские оккупанты в некоторых местах безуспешно пытаются перейти в наступление.

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На Купянском и Шахтерском направлениях россияне наносят авиаудары и ведут обстрелы.

На Авдеевском и Лиманском направлениях враг безуспешно пытается наступать.

На Марьинском направлении идут бои, Силы обороны отразили многочисленные атаки оккупантов в районе Марьинки и нанесли врагу значительные потери.

Также оккупанты находятся в активной обороне в районе Орехова на Запорожском направлении.

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Ранее 3-я отдельная штурмовая бригада сообщила, что ВСУ постепенно зачищают фланги вокруг Бахмута. Бойцы бригады за прошедшие сутки отбросили оккупантов с территории площадью 1,8 км вдоль линии фронта и на 1,2 км вглубь.

Газета The Washington Post со ссылкой на неназванных офицеров сообщила, что защитники Украины начали контрнаступление. Секретарь СНБО Алексей Данилов 7 июня говорил, что контрнаступление еще не началось, несмотря на утверждения российских пропагандистов.

«Все это неправда. Когда все это начнется, это решат наши военные. Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, увидят», — подчеркнул он.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Минобороны Украины Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Министерство обороны Украины Великая Новоселка Война России против Украины Анна Маляр силы обороны

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