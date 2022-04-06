«Жириновский передает эстафету Путину». Реакция соцсетей на смерть российского политика, на этот раз окончательную

6 апреля, 17:02
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Наконец-то окончательно (Фото:@buch1004/Twitter)

Наконец-то окончательно (Фото:@buch1004/Twitter)

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил о смерти известного политика Владимира Жириновского. Без лишних слов — НВ сделало подборку шуток украинцев об этой новости.

Во-первых, да, на этот раз точно умер.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1511648821268426752

Поэтому у российского певца Иосифа Кобзона, умершего в 2018 году, будет новый слушатель.

https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1511656636263419904
https://twitter.com/hvist_luska/status/1511661298697834498

Соучредитель партии Демократический Топор Виктор Трегубов даже упомянул анекдот для этой ситуации.

Видео дня
https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/posts/5219301621423330

Журналист Украинской Правды Михаил Ткач обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с тонким намеком.

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/4954791991256950

Политолог Николай Давыдюк просит Жириновского передать эстафету президенту РФ Владимиру Путину.

https://www.facebook.com/davydiuk/posts/10225194814270528

Главная редакторка Украинской Правды Севгиль Мусаева нежно напоминает: помер тот, помрет и этот.

https://www.facebook.com/sevgil.musaieva/posts/10224818088536066

Не извиняемся.

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/3296179780600818

Вообще не извиняемся.

https://twitter.com/buch10_04/status/1511651565576364040

Общественный активист Сергей Стерненко тоже решил поделиться с подписчиками новостью.

https://twitter.com/sternenko/status/1511649853981573121

А вообще «какая печальная новость».

https://twitter.com/dramagarbage/status/1511651802382487561

Напомним, что 9 февраля российские СМИ сообщили, что украинофобный политик Жириновский госпитализирован в тяжелом состоянии с коронавирусом.

Врачи диагностировали у него значительное поражение легких. Также периодически появлялись сообщения о смерти Жириновского, однако в партии ЛДПР их опровергали. Последнее сообщение о смерти Жириновского появилось 25 марта. Однако и тогда в Минздраве его опровергли.

Жириновский ранее неоднократно утверждал, что получил восемь прививок против коронавируса. Примечательно и то, что использовал он именно русскую вакцину — для первых трех прививок он избрал Спутник V, затем трижды укололся ЭпиВакКороной, а в качестве седьмой и восьмой дозы использовал КовиВак.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Россия Владимир Жириновский Реакция соцсетей Российско-украинская война

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