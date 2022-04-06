«Жириновский передает эстафету Путину». Реакция соцсетей на смерть российского политика, на этот раз окончательную 6 апреля, 17:02 Цей матеріал також доступний українською Наконец-то окончательно (Фото:@buch1004/Twitter)

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил о смерти известного политика Владимира Жириновского. Без лишних слов — НВ сделало подборку шуток украинцев об этой новости.

Во-первых, да, на этот раз точно умер.

Поэтому у российского певца Иосифа Кобзона, умершего в 2018 году, будет новый слушатель.

Соучредитель партии Демократический Топор Виктор Трегубов даже упомянул анекдот для этой ситуации.

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Журналист Украинской Правды Михаил Ткач обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с тонким намеком.

Политолог Николай Давыдюк просит Жириновского передать эстафету президенту РФ Владимиру Путину.

Главная редакторка Украинской Правды Севгиль Мусаева нежно напоминает: помер тот, помрет и этот.

Не извиняемся.

Вообще не извиняемся.

Общественный активист Сергей Стерненко тоже решил поделиться с подписчиками новостью.

А вообще «какая печальная новость».

Напомним, что 9 февраля российские СМИ сообщили, что украинофобный политик Жириновский госпитализирован в тяжелом состоянии с коронавирусом.

Врачи диагностировали у него значительное поражение легких. Также периодически появлялись сообщения о смерти Жириновского, однако в партии ЛДПР их опровергали. Последнее сообщение о смерти Жириновского появилось 25 марта. Однако и тогда в Минздраве его опровергли.

Жириновский ранее неоднократно утверждал, что получил восемь прививок против коронавируса. Примечательно и то, что использовал он именно русскую вакцину — для первых трех прививок он избрал Спутник V, затем трижды укололся ЭпиВакКороной, а в качестве седьмой и восьмой дозы использовал КовиВак.

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