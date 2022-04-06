«Жириновский передает эстафету Путину». Реакция соцсетей на смерть российского политика, на этот раз окончательную
Наконец-то окончательно (Фото:@buch1004/Twitter)
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил о смерти известного политика Владимира Жириновского. Без лишних слов — НВ сделало подборку шуток украинцев об этой новости.
Во-первых, да, на этот раз точно умер.
Поэтому у российского певца Иосифа Кобзона, умершего в 2018 году, будет новый слушатель.
Соучредитель партии Демократический Топор Виктор Трегубов даже упомянул анекдот для этой ситуации.
Журналист Украинской Правды Михаил Ткач обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с тонким намеком.
Политолог Николай Давыдюк просит Жириновского передать эстафету президенту РФ Владимиру Путину.
Главная редакторка Украинской Правды Севгиль Мусаева нежно напоминает: помер тот, помрет и этот.
Не извиняемся.
Вообще не извиняемся.
Общественный активист Сергей Стерненко тоже решил поделиться с подписчиками новостью.
А вообще «какая печальная новость».
Напомним, что 9 февраля российские СМИ сообщили, что украинофобный политик Жириновский госпитализирован в тяжелом состоянии с коронавирусом.
Врачи диагностировали у него значительное поражение легких. Также периодически появлялись сообщения о смерти Жириновского, однако в партии ЛДПР их опровергали. Последнее сообщение о смерти Жириновского появилось 25 марта. Однако и тогда в Минздраве его опровергли.
Жириновский ранее неоднократно утверждал, что получил восемь прививок против коронавируса. Примечательно и то, что использовал он именно русскую вакцину — для первых трех прививок он избрал Спутник V, затем трижды укололся ЭпиВакКороной, а в качестве седьмой и восьмой дозы использовал КовиВак.
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