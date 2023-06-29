Подкрепление комарам. Глава совфеда РФ обвинила Украину в разведении «боевых вшей»

29 июня, 11:54
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Матвиенко утверждает, что за украинскими «биолабораториями» стоят США (Фото:ozodi.org)

Матвиенко утверждает, что за украинскими «биолабораториями» стоят США (Фото:ozodi.org)

Несмотря на откровенные насмешки со стороны цивилизованных стран, кремлевский режим продолжает продвигать свои бредовые нарративы о якобы использовании Украиной животных и насекомых в качестве «биологического оружия».

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На этот раз к ранее заявленным птицам, комарам и саранче присоединились также клещи и вши, о чем говорится в так называемом «докладе», отправленном во все парламенты мира главой совфеда РФ Валентиной Матвиенко, известной в основном чрезмерным злоупотреблением алкоголя и кличкой «Валя Стакан».

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Скриншот t.me/moscowtimes_ru
Фото: Скриншот t.me/moscowtimes_ru
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В нем утверждается, что разработки этого «биооружия» были начаты США еще во время второй мировой войны «для внедрения вирусов в сельскохозяйственные культуры».

«Очевидно, что такой вид оружия может быть применен и в отношении людей и животных», — отмечают авторы доклада.

Россияне настаивают, что около 50 из 400 таких лабораторий, разбросанных по всему миру, находятся именно в Украине, однако никаких доказательств этим конспирологическим заявлениям представлено, естественно, не было.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Фейк Российская пропаганда Насекомые Валентина Матвиенко Конспирология Война России против Украины

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