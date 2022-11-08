«Украина мобилизует 300 тысяч комаров»: Резников высмеял постпреда РФ в ООН за бредовый фейк

8 ноября, 14:03
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Алексей Резников (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Министр обороны Алексей Резников иронично отреагировал на маразматичные заявления постоянного представителя РФ в ООН Василия Небензи о неких «боевых комарах», которых якобы собираются использовать против российских солдат.

«В Украине объявлена частичная мобилизация, в рамках которой планируется призвать около 300 тысяч комаров», — написал Резников у себя в Twitter.

Проект носит рабочее название «Москиты против московитов», иронично добавил украинский министр.

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https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1589921503885537280

28 октября Небензя на заседании Совбеза ООН утверждал, что у США якобы имеется некий запатентованный «дрон для переноса зараженных опасным вирусом комаров». По его словам, беспилотник «транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров — переносчиков инфекций и высвобождает их», а при укусе комары «инфицируют людей возбудителями особо опасных заболеваний».

Ранее постпред Украины в ООН Сергей Кислица заявлял, что дипломаты уже смеются над Василием Небензей.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Фейк Комары Василий Небензя Алексей Резников Война России против Украины

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