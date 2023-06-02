«Из Вашингтона штата Миссури». Оккупанты нашли «доказательства» разведения в Украине «боевой саранчи» — видео 2 июня, 17:15 Россияне утверждают, что саранчу можно использовать в «саперном деле» (Фото:Скриншот видео sgorlovki/Twitter/коллаж NV)

Россияне продолжают позориться на весь мир своими баснями о «боевых насекомых» из США, которые якобы разводятся в украинских «биолабораториях».

Ранее кремлевская пропаганда распространила фейк о том, что для заражения граждан РФ некими «опасными вирусами» используются комары, однако, на этот раз они нашли «доказательства» того, что на вооружении ВСУ есть также и саранча, которую можно использовать как в саперном деле, так и для различных диверсий, в частности, порчи урожая.

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Как утверждается, соответствующие документы были найдены в Рубежанской санитарной станции.

«Это письмо-сопровождение 57-й бригады, которая на тот момент располагалась где-то в районе Рубежного, о том, что нужно сопроводить две машины, вот, которые прибыли с грузом из Вашингтона, из штата Миссури. Значит, если посмотреть в интернете, в открытых источниках, то вот эта вот лаборатория, или именно этот университет занимался выведением боевых насекомых. Он первый начал ставить эксперименты на саранче. Изначально они экспериментировали, как ее использовать в саперном деле», — заявила российская пропагандистка, постеснявшаяся нести весь этот бред без маски, полностью скрывающей ее лицо.