«Россия — для русских». В Уфе по улицам города свободно ходят банды зигующих нацистов — видео

13 апреля, 09:55
Поделиться:
РФ уверенно идет по стопам нацистской Германии (Фото:Скриншот видео PulseOfUkraine/Twitter)

РФ уверенно идет по стопам нацистской Германии (Фото:Скриншот видео PulseOfUkraine/Twitter)

В республике Башкортостан в РФ фиксируют разгул движения российских неонацистов.

Подобные банды были замечены, в частности в ее столице Уфе.

Читайте также:
Российских школьников заставляют «зиговать» под песню «Я русский». Отказавшимся советуют покинуть РФ — видео

На обнародованных в соцсетях видео очевидцев видно молодых людей, которые свободно ходят по улицам города, и орут ксенофобские лозунги вроде «Россия — для русских», вскидывая руки в нацистском приветствии.

Видео дня

При этом коренное население республики — это отнюдь не русские, а башкиры, которые от таких шествий представителей так называемого «глубинного народа» далеко не в восторге.

«Ошалеть, да?», — прокомментировал увиденное один из очевидцев.

https://twitter.com/PulseOfUkraine/status/1646029629914767361?s=20

Впрочем, стоит ли удивляться подобной картине в современной РФ, которая, с одной стороны нападает на Украину под ложным предлогом борьбы с якобы «нацизмом», а с другой сама идет по стопам гитлеровской Германии.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Россияне Нацизм Башкирия Нацисты Уфа

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X