«Россия — для русских». В Уфе по улицам города свободно ходят банды зигующих нацистов — видео 13 апреля, 09:55 РФ уверенно идет по стопам нацистской Германии (Фото:Скриншот видео PulseOfUkraine/Twitter)

В республике Башкортостан в РФ фиксируют разгул движения российских неонацистов.

Подобные банды были замечены, в частности в ее столице Уфе.

На обнародованных в соцсетях видео очевидцев видно молодых людей, которые свободно ходят по улицам города, и орут ксенофобские лозунги вроде «Россия — для русских», вскидывая руки в нацистском приветствии.

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При этом коренное население республики — это отнюдь не русские, а башкиры, которые от таких шествий представителей так называемого «глубинного народа» далеко не в восторге.

«Ошалеть, да?», — прокомментировал увиденное один из очевидцев.

Впрочем, стоит ли удивляться подобной картине в современной РФ, которая, с одной стороны нападает на Украину под ложным предлогом борьбы с якобы «нацизмом», а с другой сама идет по стопам гитлеровской Германии.