Принадлежало моряку флота. В США мужчина во время уборки случайно нашел древнеримское надгробие

В Новом Орлеане (США) мужчина во время уборки в своем дворе нашел старинную мраморную плиту с надписями на латыни. Как выяснилось позже, это древнеримское надгробие, которому почти 2 тысячи лет.

Об этом 10 октября сообщило медиа USA Today. Находку мужчина сразу показал жене Даниелли Санторо. Она не смогла расшифровать древнюю надпись и обратилась за помощью к пользователям интернета. Именно благодаря ее публикации артефакт заметила профессор Тулейнского университета Сюзанна Лусния, которая исследует древнеримскую культуру.

По мнению ученой, надгробная плита происходит из Древнего Рима. Надпись на ней свидетельствует, что она принадлежала моряку, который служил во флоте Римской империи.

Впоследствии выяснилось, что эту плиту впервые нашли еще в 1860-х годах во время раскопок в городе Чивитавеккья, Италия. Она хранилась в местном Национальном археологическом музее, который был частично разрушен во время бомбардировки 14 мая 1943 года. Именно после этого надгробие исчезло без следа.

Оказалось, что последними владельцами артефакта были бабушка и дедушка американки Эрин Скотт О’Брайен. Ее дед воевал во Второй мировой войне и служил в Италии — вероятно, именно тогда он и привез плиту в США.

Теперь надгробие планируют вернуть в Италию. Санторо призналась, что мечтает посетить Чивитавеккью, чтобы увидеть артефакт в музее, где он когда-то хранился.