Мужчина, который известен своими путешествиями по заброшенным местам , показал один из таких домов. Это был дом бельгийского солдата, который путешественник показал в своем TikTok.

На видео путешествующий блогер Тристан, который записан в сетях под никнеймом urbex.belgie, показал сначала вход. Отверстие было очень узким и блогер едва поместился в него, чтобы зайти внутрь. «Дом заполнен антиквариатом. Даже пальто все еще висело на вешалках», — рассказывает Тристан в видео.

Владелец дома служил в бельгийской армии во время Второй мировой войны. В доме даже нашли фото в военной форме.

Окна были покрыты паутиной, а некоторые кактусы в комнате все еще выглядели зелеными. «Все выглядело таким устаревшим и было покрыто пылью. Жаль, что эти прекрасные воспоминания ушли в небытие», — подытожил мужчина.