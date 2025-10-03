Путешественник нашел заброшенный дом солдата Второй мировой войны — дом показал на видео

3 октября, 10:39
Поделиться:
В Бельгии нашли дом солдата Второй мировой войны (Фото: urbex.belgie/TikTok/скриншот)

В Бельгии нашли дом солдата Второй мировой войны (Фото: urbex.belgie/TikTok/скриншот)

Мужчина, который известен своими путешествиями по заброшенным местам, показал один из таких домов. Это был дом бельгийского солдата, который путешественник показал в своем TikTok.

На видео путешествующий блогер Тристан, который записан в сетях под никнеймом urbex.belgie, показал сначала вход. Отверстие было очень узким и блогер едва поместился в него, чтобы зайти внутрь. «Дом заполнен антиквариатом. Даже пальто все еще висело на вешалках», — рассказывает Тристан в видео.

Реклама

@urbex.belgie abandoned house of a ww2 soldier #urbex #abandoned #belgium #belgie #ww2 ♬ Dark Beach - Pastel Ghost
Читайте также:
Как дом с привидениями. Британский исследователь показал, как сейчас выглядит заброшенный 100-летний кинотеатр — 14 атмосферных фото

Владелец дома служил в бельгийской армии во время Второй мировой войны. В доме даже нашли фото в военной форме.

Окна были покрыты паутиной, а некоторые кактусы в комнате все еще выглядели зелеными. «Все выглядело таким устаревшим и было покрыто пылью. Жаль, что эти прекрасные воспоминания ушли в небытие», — подытожил мужчина.

Дом с внешней стороны (Фото: urbex.belgie/TikTok/скриншот)
Дом с внешней стороны / Фото: urbex.belgie/TikTok/скриншот
Читайте также:
Британский путешественник нашел пачку денег в старом заброшенном банке, — видео
Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Бельгия Заброшенные места Дом TikTok Видео видеоконтент контент Путешествие

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies