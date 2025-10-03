Путешественник нашел заброшенный дом солдата Второй мировой войны — дом показал на видео
В Бельгии нашли дом солдата Второй мировой войны (Фото: urbex.belgie/TikTok/скриншот)
Мужчина, который известен своими путешествиями по заброшенным местам, показал один из таких домов. Это был дом бельгийского солдата, который путешественник показал в своем TikTok.
На видео путешествующий блогер Тристан, который записан в сетях под никнеймом urbex.belgie, показал сначала вход. Отверстие было очень узким и блогер едва поместился в него, чтобы зайти внутрь. «Дом заполнен антиквариатом. Даже пальто все еще висело на вешалках», — рассказывает Тристан в видео.
Владелец дома служил в бельгийской армии во время Второй мировой войны. В доме даже нашли фото в военной форме.
Окна были покрыты паутиной, а некоторые кактусы в комнате все еще выглядели зелеными. «Все выглядело таким устаревшим и было покрыто пылью. Жаль, что эти прекрасные воспоминания ушли в небытие», — подытожил мужчина.