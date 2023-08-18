Желто-синяя «диверсия». Напротив здания ФСБ в Нижнем Новгороде взвился флаг Украины — видео 18 августа, 10:51 На место сразу же были вызваны экстренные службы (Фото:Скриншот видео babaikit/Twitter)

В российском Нижнем Новгороде напротив здания ФСБ неожиданно взвился огромный украинский флаг.

Соответствующее видео очевидцев было обнародовано в местных пабликах в соцсетях.

Как сообщается, желто-синий флаг местные жители заметили на улице Родионова.

«Вчера на этом месте висел огромный пакет, но никто не догадался что внутри. Около шести часов утра пакет слетел, а там…», — говорится в сообщении.

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В итоге на место пришлось вызывать сотрудников МЧС.

Кто стоит за этой «вопиющей диверсией» против российской спецслужбы, достоверно неизвестно, однако, похоже, что люди хорошие и с чувством юмора.