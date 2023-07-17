В Одессе прохожие не смогли пройти мимо сорванного ветром украинского флага — видео

17 июля, 16:32
Поделиться:
Вернув флаг на место, молодые люди пошли дальше по своим делам (Фото:Коллаж NV)

Вернув флаг на место, молодые люди пошли дальше по своим делам (Фото:Коллаж NV)

В соцсетях появилось вдохновляющее видео из Одессы, которое является показательным примером украинского патриотизма и просто человечности.

Читайте также:
Украинский боец спас лису, застрявшую головой в пластиковой бутылке — видео

Из-за сильных порывов ветра с одного из местных административных здания сорвало установленный у его входа желто-синий флаг, в результате чего его унесло на противоположную сторону улицы.

Видео дня

Там его заметили случайные прохожие, которые просто не смогли остаться равнодушными к валяющемуся на земле государственному символу, и решили вернуть его на место.

Как видно на обнародованных кадрах, один из парней подобрал улетевшее полотнище, после чего второй, взобравшись повыше, снова прицепил его к флагштоку, после чего молодые люди просто пошли себе дальне по своим делам.

https://twitter.com/Lyla_lilas/status/1680844847408717824
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Одесса Соцсети Флаг Украины Патриотизм

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X