В Одессе прохожие не смогли пройти мимо сорванного ветром украинского флага — видео 17 июля, 16:32 Вернув флаг на место, молодые люди пошли дальше по своим делам (Фото:Коллаж NV)

В соцсетях появилось вдохновляющее видео из Одессы, которое является показательным примером украинского патриотизма и просто человечности.

Из-за сильных порывов ветра с одного из местных административных здания сорвало установленный у его входа желто-синий флаг, в результате чего его унесло на противоположную сторону улицы.

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Там его заметили случайные прохожие, которые просто не смогли остаться равнодушными к валяющемуся на земле государственному символу, и решили вернуть его на место.

Как видно на обнародованных кадрах, один из парней подобрал улетевшее полотнище, после чего второй, взобравшись повыше, снова прицепил его к флагштоку, после чего молодые люди просто пошли себе дальне по своим делам.