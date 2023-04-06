«Вы русский?». В Николаевской области мужчина провоцировал людей, требуя снять с магазина флаг Украины — видео
Никаких адекватных аргументов мужчина привести не смог (Фото:Коллаж NV)
В селе Прибужаны Вознесенского района разгорелся скандал из-за мужчины, требовавшего снять с магазина флаг Украины.
Инцидент попал на видео и был опубликован в соцсетях.
На обнародованных кадрах видно, как неизвестный пытается доказать окружающим, что желто-синий флаг может вывешиваться якобы только на государственных учреждениях.
«Я тебе говорю, сними нах*й флаг, пока я его не сбил», — потребовал он от владельца магазина.
Такое хамское поведение мужчины вызвало возмущение присутствовавших, которые решили прославить его на всю страну.
«Покажите закон, что нельзя вешать флаг!», — ответили люди, предположив, что перед ними сторонник так называемого «русского мира», который лишь притворяется украинцем.
В свою очередь провокатор сразу же растерялся, и никаких адекватных аргументов привести так и не сумел, повторяя раз за разом свою «мантру» о госучреждении.