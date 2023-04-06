«Вы русский?». В Николаевской области мужчина провоцировал людей, требуя снять с магазина флаг Украины — видео

6 апреля, 10:40
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Никаких адекватных аргументов мужчина привести не смог (Фото:Коллаж NV)

Никаких адекватных аргументов мужчина привести не смог (Фото:Коллаж NV)

В селе Прибужаны Вознесенского района разгорелся скандал из-за мужчины, требовавшего снять с магазина флаг Украины.

Инцидент попал на видео и был опубликован в соцсетях.

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На обнародованных кадрах видно, как неизвестный пытается доказать окружающим, что желто-синий флаг может вывешиваться якобы только на государственных учреждениях.

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«Я тебе говорю, сними нах*й флаг, пока я его не сбил», — потребовал он от владельца магазина.

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Такое хамское поведение мужчины вызвало возмущение присутствовавших, которые решили прославить его на всю страну.

«Покажите закон, что нельзя вешать флаг!», — ответили люди, предположив, что перед ними сторонник так называемого «русского мира», который лишь притворяется украинцем.

В свою очередь провокатор сразу же растерялся, и никаких адекватных аргументов привести так и не сумел, повторяя раз за разом свою «мантру» о госучреждении.

https://twitter.com/Gulli_ver_sn/status/1643640801304477696
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Флаг Украины Николаевская область Провокаторы

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