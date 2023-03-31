«Я блатной». Фанат «русского мира» пришел за украинской гуманитаркой — видео 31 марта, 10:36 Бесстыжий «ждун» заявил, что россиян любит больше (Фото:NV)

В Красногоровке Донецкой области разоблачили фаната так называемого «русского мира», все еще ожидающего приход оккупантов.

Не скрывая своих прокремлевских взглядов, бесстыжий «ждун», утверждающий, что владеет несколькими квартирами во временно подконтрольном РФ Донецке, пришел за украинской гуманитарной помощью.

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«Я россиян больше люблю. Я за Россию», — заявил он в ответ на приветствие Слава Украине.

Когда же этого беспринципного персонажа спросили, почему он в таком случае пришел за украинской гуманитаркой, то ответом было: «Я блатной».

При этом, столкнувшись с возмущением присутствовавших, он попытался объяснить, что якобы ни против украинцев, а «за мир», однако людей это не убедило.