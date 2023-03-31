«Я блатной». Фанат «русского мира» пришел за украинской гуманитаркой — видео

31 марта, 10:36
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Бесстыжий «ждун» заявил, что россиян любит больше (Фото:NV)

Бесстыжий «ждун» заявил, что россиян любит больше (Фото:NV)

В Красногоровке Донецкой области разоблачили фаната так называемого «русского мира», все еще ожидающего приход оккупантов.

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Не скрывая своих прокремлевских взглядов, бесстыжий «ждун», утверждающий, что владеет несколькими квартирами во временно подконтрольном РФ Донецке, пришел за украинской гуманитарной помощью.

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«Я россиян больше люблю. Я за Россию», — заявил он в ответ на приветствие Слава Украине.

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Когда же этого беспринципного персонажа спросили, почему он в таком случае пришел за украинской гуманитаркой, то ответом было: «Я блатной».

При этом, столкнувшись с возмущением присутствовавших, он попытался объяснить, что якобы ни против украинцев, а «за мир», однако людей это не убедило.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Гуманитарная помощь Красногоровка Коллаборант Война России против Украины

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