«Езжай в свой Бахмут». В Буковеле отдыхающий нахамил военному на реабилитации. Разразился скандал — видео 3 апреля, 13:17 Отдыхая в СПА-комплексе, мужчина потребовал, чтобы военный возвращался на фронт (Фото:Скриншот видео t.me/nvua_official)

Несмотря на то, что с полномасштабного вторжения РФ прошло уже больше года, в Украине все еще находятся люди, которые живут будто в какой-то параллельной вселенной.

В Буковеле разразился скандал из-за хамства одного из отдыхающих в адрес военного медика, который проходил там психологическую реабилитацию после возвращения из Бахмута, где сейчас идут одни из самых ожесточенных боев.

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Соответствующее видео боец обнародовал у себя в TikTok.

На нем видно как неизвестный мужчина в халате называет украинского защитника «лошарой».

«Поприезжали тут и начинают умничать. Откуда он приехал?.. Езжай туда, в свой Бахмут. Чего ты тут сидишь? Отсиживаешься», — упрекнул он военного, не уточнив при этом, почему сам, вместо того чтобы защищать свою страну, наслаждается жизнью в СПА-комплексе элитного курорта.

Пользователи соцсетей отреагировали на такое поведение крайне негативно.

Фото: Скриншот с Twitter

Фото: Скриншот с Twitter