В Чехии мужчина завил в полицию о пропавшей женщине. Пока продолжались поиски в лесу, бабушка себе спокойно искала грибы, не зная, что ее ищут.

Это произошло в лесу вблизи города Мосты-у-Яблункова, сообщило 5 октября медиа Сһехіа Online. Супруги пожилых людей отправились на «тихую охоту», однако в какой-то момент мужчина понял, что жены рядом нет.

Реклама

Встревоженный пенсионер не имел возможности связаться с женщиной из-за того, что у нее не было мобильного телефона. Он вызвал полицию, и та начала поиски. Мужчина также объяснил правоохранителям, что жена нуждается в регулярном приеме лекарств, поэтому медлить было опасно.

Поиски продолжались недолго. Полицейские обнаружили пенсионерку в лесу. Женщина спокойно собирала грибы и имела уже полную корзину. О том, что ее ищут, она даже не подозревала.

После короткого разговора полицейские помогли ей вернуться к мужу, который пережил минуты паники.