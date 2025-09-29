Женщина в Полтавской области хотела успокоиться и наелась мухоморами — ее госпитализировали

29 сентября, 16:30
Чтобы успокоиться, женщина наелась мухоморов (Фото: ekamelev/Pixabay)

42-летняя женщина из Миргородской общины Полтавской области наелась мухоморов.

Об этом 24 сентября во время брифинга рассказал врач-эпидемиолог областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Александр Перцевый, сообщает медиа Содержание.

По его словам, женщина решила, что это поможет уравновесить ее психическое состояние. Внаслилок такого решения она попала в реанимацию. На момент брифинга, состояние ее было тяжелое.

Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Полтавская область Грибы Отравление

Поделиться:

