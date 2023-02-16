Воздушный бой. Беспилотник ВСУ сумел сбить вражеский дрон благодаря хитрости оператора — видео
Воздушный бой произошел в районе Угледара (Фото:Скриншот видео Фонда Сергея Притулы)
В соцсетях появилось редкое видео воздушного сражения между беспилотником ВСУ и дроном российских оккупантов.
Соответствующие кадры, снятые в районе Угледара Донецкой области, были обнародованы Фондом Сергея Притулы.
На них видно, как оператор украинского беспилотника идет на хитрость, занимая позицию над квадрокоптером противника, после чего аккуратно подбирается к нему сверху и таранит его.
В результате этого российский дрон падает на землю, а украинский остается в воздухе и продолжает выполнять свои задачи.