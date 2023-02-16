Воздушный бой. Беспилотник ВСУ сумел сбить вражеский дрон благодаря хитрости оператора — видео 16 февраля, 10:44 Воздушный бой произошел в районе Угледара (Фото:Скриншот видео Фонда Сергея Притулы)

В соцсетях появилось редкое видео воздушного сражения между беспилотником ВСУ и дроном российских оккупантов.

Соответствующие кадры, снятые в районе Угледара Донецкой области, были обнародованы Фондом Сергея Притулы.

На них видно, как оператор украинского беспилотника идет на хитрость, занимая позицию над квадрокоптером противника, после чего аккуратно подбирается к нему сверху и таранит его.

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В результате этого российский дрон падает на землю, а украинский остается в воздухе и продолжает выполнять свои задачи.