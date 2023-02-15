Дроны в российском тылу: оккупанты мечутся в разные стороны и прячутся за мусорными баками — видео

15 февраля, 13:44
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Оккупанты бегали, пока полностью не выбились из сил (Фото:Скриншот видео tweetsNV)

Оккупанты бегали, пока полностью не выбились из сил (Фото:Скриншот видео tweetsNV)

Появление украинского дрона в российском тылу провоцирует среди захватчиков настоящую панику, в результате чего они начинают бегать от него до полного изнеможения.

Соответствующее видео с беспорядочно мечущимися из стороны в сторону оккупантами было обнародовано в соцсетях.

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На нем, в частности, видно, как двое российских солдат тщетно пытаются укрыться от беспилотника ВСУ между торговыми рядами местного рынка, пока один из них полностью не выбивается из сил.

Видео дня

Скриншот видео tweetsNV
Фото: Скриншот видео tweetsNV

Кроме того, еще одного оккупанта дрон атаковал, когда тот шел на помойку.

В результате этого раненому россиянину пришлось прятаться от беспилотника прямо за мусорными баками.

Скриншот видео tweetsNV
Фото: Скриншот видео tweetsNV

В еще одном эпизоде противник решил выйти покурить, однако не учел, насколько сильно это может навредить здоровью, и сразу же за это поплатился.

Скриншот видео tweetsNV
Фото: Скриншот видео tweetsNV
https://twitter.com/tweetsnv/status/1625807182229905409?s=46&t=DZrDbC4tfCjvcJ-4c7ki1A
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Беспилотники Российские военные Дроны Война России против Украины

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