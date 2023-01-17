Украинский дрон украл рацию оккупантов — видео 17 января, 11:14 Благодаря трофею ВСУ несколько дней подслушивали разговоры оккупантов (Фото:Коллаж NV)

Мастерство операторов дронов ВСУ достигло такого уровня, что они не только проводят разведку, наводят удары и сбрасывают на оккупантов фугасы, но и захватывают трофейное снаряжение.

Один из таких примеров обнародовал в соцсетях известный украинский шоумен и волонтер Сергей Притула.

На нем видно, как беспилотник подлетает к разбитым позициям противника и успешно подцепляет рацию одного из ликвидированных россиян, унося ее с собой.

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«Эти пентюхи не перепрошили связь, поэтому наши еще девять дней слушали секретные разговоры оккупантов. И чем больше было разговоров, тем меньше становилось оккупантов», — рассказал Притула.