Украинский дрон украл рацию оккупантов — видео

17 января, 11:14
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Благодаря трофею ВСУ несколько дней подслушивали разговоры оккупантов (Фото:Коллаж NV)

Благодаря трофею ВСУ несколько дней подслушивали разговоры оккупантов (Фото:Коллаж NV)

Мастерство операторов дронов ВСУ достигло такого уровня, что они не только проводят разведку, наводят удары и сбрасывают на оккупантов фугасы, но и захватывают трофейное снаряжение.

Один из таких примеров обнародовал в соцсетях известный украинский шоумен и волонтер Сергей Притула.

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На нем видно, как беспилотник подлетает к разбитым позициям противника и успешно подцепляет рацию одного из ликвидированных россиян, унося ее с собой.

Видео дня

«Эти пентюхи не перепрошили связь, поэтому наши еще девять дней слушали секретные разговоры оккупантов. И чем больше было разговоров, тем меньше становилось оккупантов», — рассказал Притула.

https://twitter.com/serhiyprytula/status/1615039030017523717
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Беспилотники Дроны Война России против Украины

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