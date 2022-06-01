Отряд Байдена шутить не будет. Украинские пенсионеры представили «биологическое оружие» для борьбы с Россией 1 июня, 18:57 Цей матеріал також доступний українською Презентовали биологическое оружие (Фото:Отряд Байдена/YouTube)

Украинские пенсионеры, называющие себя отрядом президента США Джо Байдена, представили новое биологическое оружие, которое должно помочь ВСУ в борьбе против России. Отметим, что Минобороны РФ распространяло фейки о якобы существующих в Украине биолабораториях. Видеопрезентация появилась на YouTube-канале подразделения.

«Биологическим оружием» оказался гусь. Как утверждает спикер отряда Байдена, животное «лучшее из лучших» и «достойный воин».

Первой боевой целью гуся должен стать «Отряд Путина» — российские пенсионеры, публикующие видео в поддержку диктатора РФ, разбивают технику Apple и угрожают Западу за помощь Украине.

Видео дня

Первое видео на канале подразделения Байдена появилось 24 мая. Там пенсионеры объявили свои цели: «бороться с Путиным и его собаками» и поддержали вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Напомним, что постоянное представительство России при ЮНЕСКО выпустило в своем Twitter ролик о недопустимости русофобии и культуры отмены. В Сети высмеивают и его содержание, и его ужасно низкое качество.

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