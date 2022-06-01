«Какое же позорище». Сеть высмеивает видео российского ЮНЕСКО о недопустимости культуры отмены 1 июня, 17:38 Цей матеріал також доступний українською Сеть смеется над видео об «отмене русской культуры» (Фото:Кадр с видео)

Постоянное представительство России при ЮНЕСКО выпустило в своем Twitter ролик о недопустимости русофобии и культуры отмены. В Сети высмеивают и его содержание, и его ужасающе низкое качество.

«У русофобии есть много лиц, но отмена культуры — это не культура», — таким псевдофилософским комментарием сопроводило свой твит представительство РФ в ЮНЕСКО. Также в нем добавлен хэштег #StopHatingRussians (#ХватитНенавидетьРоссиян).

Видео дня

По сюжету ролика группа людей с ужасным гримом под Джокера осуждают русскую культуру, но Достоевский, Пушкин, Толстой и (почему-то) Гоголь побеждают их с помощью книги антологии мировой литературы.

Пользователи Сети оставили под твитом 1,7 комментариев, в которых критикуют это пропагандистское произведение.

В частности, активист Сергей Стерненко прокомментировал видео фотографией российского военного на фоне обстрелянной РФ церкви.

Российский фотограф Евгений Фельдман пожелал, чтобы «этот вымышленный кэнселлинг материализовался».

Кто-то отметил, что хорошо, что в РФ тратят деньги на такие бестолковые ролики, а не на Калибры или дроны.

Также у российского представительства спросили, почему они не вспоминали о Достоевском и Толстом, когда по ТВ говорили, что «надо бомбить Париж, Берлин и Киев?»

Многие пользователи с помощью фото показывают, какой сейчас является русская культура.

Россиянам напомнили, что Гоголь — украинский писатель.

И добавили еще об одной черте, присущей русской культуре, — воровство.

А некоторые вообще решили процитировать Арестовича.

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