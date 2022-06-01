«Какое же позорище». Сеть высмеивает видео российского ЮНЕСКО о недопустимости культуры отмены

1 июня, 17:38
Цей матеріал також доступний українською
Сеть смеется над видео об «отмене русской культуры» (Фото:Кадр с видео)

Сеть смеется над видео об «отмене русской культуры» (Фото:Кадр с видео)

Постоянное представительство России при ЮНЕСКО выпустило в своем Twitter ролик о недопустимости русофобии и культуры отмены. В Сети высмеивают и его содержание, и его ужасающе низкое качество.

«У русофобии есть много лиц, но отмена культуры — это не культура», — таким псевдофилософским комментарием сопроводило свой твит представительство РФ в ЮНЕСКО. Также в нем добавлен хэштег #StopHatingRussians (#ХватитНенавидетьРоссиян).

Видео дня

По сюжету ролика группа людей с ужасным гримом под Джокера осуждают русскую культуру, но Достоевский, Пушкин, Толстой и (почему-то) Гоголь побеждают их с помощью книги антологии мировой литературы.

https://twitter.com/unesco_russia/status/1531647670611283968?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1531647670611283968%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fchytomo.com%2Frosijske-iunesko-poshyrylo-video-pro-peremohu-tolstoievskoho-nad-kulturoiu-skasuvannia%2F

Пользователи Сети оставили под твитом 1,7 комментариев, в которых критикуют это пропагандистское произведение.

В частности, активист Сергей Стерненко прокомментировал видео фотографией российского военного на фоне обстрелянной РФ церкви.

https://twitter.com/sternenko/status/1531675518323642369

Российский фотограф Евгений Фельдман пожелал, чтобы «этот вымышленный кэнселлинг материализовался».

https://twitter.com/EvgenyFeldman/status/1531681055996006401

Кто-то отметил, что хорошо, что в РФ тратят деньги на такие бестолковые ролики, а не на Калибры или дроны.

https://twitter.com/bookazoid_/status/1531673766694100994

Также у российского представительства спросили, почему они не вспоминали о Достоевском и Толстом, когда по ТВ говорили, что «надо бомбить Париж, Берлин и Киев?»

https://twitter.com/EvaseKos/status/1531714337802539008

Многие пользователи с помощью фото показывают, какой сейчас является русская культура.

https://twitter.com/UkrainianOlya/status/1531692341442002946
https://twitter.com/alexanderkhara/status/1531938565638311937

Россиянам напомнили, что Гоголь — украинский писатель.

https://twitter.com/katka_epishina/status/1531892710667431938

И добавили еще об одной черте, присущей русской культуре, — воровство.

https://twitter.com/natali_nutmeg/status/1531679667215794178

А некоторые вообще решили процитировать Арестовича.

https://twitter.com/Gregor79644023/status/1531665033150795777
Читайте также:
Уничтожила более 250 культурных объектов. Рада потребовала исключить Россию из ЮНЕСКО
Редактор: Мария Кабаций

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   ЮНЕСКО Бойкот российской культуры

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X