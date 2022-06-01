«Какое же позорище». Сеть высмеивает видео российского ЮНЕСКО о недопустимости культуры отмены
Сеть смеется над видео об «отмене русской культуры» (Фото:Кадр с видео)
Постоянное представительство России при ЮНЕСКО выпустило в своем Twitter ролик о недопустимости русофобии и культуры отмены. В Сети высмеивают и его содержание, и его ужасающе низкое качество.
«У русофобии есть много лиц, но отмена культуры — это не культура», — таким псевдофилософским комментарием сопроводило свой твит представительство РФ в ЮНЕСКО. Также в нем добавлен хэштег #StopHatingRussians (#ХватитНенавидетьРоссиян).
По сюжету ролика группа людей с ужасным гримом под Джокера осуждают русскую культуру, но Достоевский, Пушкин, Толстой и (почему-то) Гоголь побеждают их с помощью книги антологии мировой литературы.
Пользователи Сети оставили под твитом 1,7 комментариев, в которых критикуют это пропагандистское произведение.
В частности, активист Сергей Стерненко прокомментировал видео фотографией российского военного на фоне обстрелянной РФ церкви.
Российский фотограф Евгений Фельдман пожелал, чтобы «этот вымышленный кэнселлинг материализовался».
Кто-то отметил, что хорошо, что в РФ тратят деньги на такие бестолковые ролики, а не на Калибры или дроны.
Также у российского представительства спросили, почему они не вспоминали о Достоевском и Толстом, когда по ТВ говорили, что «надо бомбить Париж, Берлин и Киев?»
Многие пользователи с помощью фото показывают, какой сейчас является русская культура.
Россиянам напомнили, что Гоголь — украинский писатель.
И добавили еще об одной черте, присущей русской культуре, — воровство.
А некоторые вообще решили процитировать Арестовича.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.