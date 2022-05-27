Швеция и Финляндия все еще не выполнили условия Анкары для вступления в НАТО — МИД Турции 27 мая, 14:14 Цей матеріал також доступний українською Мевлют Чавушоглу (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Швеция и Финляндия все еще не выполнили условия Анкары для вступления в НАТО.

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Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Интерфакс-Украина.

«Мы надеемся, что Швеция и Финляндия поняли нашу позицию и другие союзники (из НАТО — ред) должны способствовать движению этих кандидатов в этом направлении и делать конкретные шаги», — сказал он.

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По его словам, «ожидания» Турции от этих двух стран не являются «нереальными», и Швеция и Финляндия способны выполнять их.



18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные накануне министрами иностранных дел.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. По данным СМИ, Турция требует от Швеции и Финляндии публично осудить Рабочую партию Курдистана, признать ее и курдские отряды народной самообороны (YPG) террористическими организациями, а также пресечь деятельность сторонников РПК, которые, по данным Анкары, действуют в этих странах.

До этого генсек Альянса Йенс Столтенберг заверил, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Во время разговора с Ниинисте 14 мая Путин назвал отказ страны от нейтралитета «ошибочным».

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