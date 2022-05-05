«Четырехлапые уже знают, кто враг». Подборка видео с песиками, котиками и даже кроликами на фронте 5 мая, 08:05 Цей матеріал також доступний українською Хвостатый фронт (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Быть украинцем — это сохранять человечность даже во время войны. Бойцы ВСУ каждый день защищают не только мирное население, но и четырехлапых, также ставших заложниками обстоятельств. НВ собрало видео украинцев с их пушистыми друзьями.

Кошечко смело и старательно оберегала свою семью.

Просто посмотрите, как нежно относится к щенкам украинский военный.

Бабушка рассказывает о своей собачке Боне, которой она завязывала ушки платком, чтобы туда ничего не попало во время обстрелов.

Видео дня

А это собачка Кракен, который два месяца пробыла под оккупацией. Теперь он один из бойцов ВСУ.

Не забываем о невероятном Патроне, который помогает ГСЧС разминировать Чернигов и область. Если бы было приложение для знакомства собачек, то двухлетний джек-расел-терьер собрал бы все лайки себе.

Спасают не только собачек и котиков, но и мышек, зайцев и коровок.

«Это любовь с первого глажения», — комментирует автор видео, пока его друг гладит собачку.

И еще немного милоты.

Напомним, что во время съемки материала в селе Козаровичи — в 40 км от столицы — журналисты BBC Украина зафиксировали котика, который бесстрашно прошелся ракетой оккупантов. Фрагмент с животным так и остался в видео медиа.



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