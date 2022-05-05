«Четырехлапые уже знают, кто враг». Подборка видео с песиками, котиками и даже кроликами на фронте

5 мая, 08:05
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Хвостатый фронт (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Хвостатый фронт (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Быть украинцем — это сохранять человечность даже во время войны. Бойцы ВСУ каждый день защищают не только мирное население, но и четырехлапых, также ставших заложниками обстоятельств. НВ собрало видео украинцев с их пушистыми друзьями.

Кошечко смело и старательно оберегала свою семью.

@konvalyur У ворога немає жодного шансу🤷🏼‍♀️🇺🇦💪🏻😾 #україна #війнатриває #українськийтікток #котики #пухнастазахисниця #украінськікотики #україна🇺🇦 #всебудеукраїна🇺🇦💙💛 ♬ original sound - chris james

Просто посмотрите, как нежно относится к щенкам украинский военный.

@romaniamare990

♬ оригінальний звук - Romania Mare990

Бабушка рассказывает о своей собачке Боне, которой она завязывала ушки платком, чтобы туда ничего не попало во время обстрелов.

Видео дня
@posluchay #Украïна #вiйна2022 #нашiлюдинайкращi #народукраїни #украïнапереможе #украïнапонадусе #славаУкраïнi #героямслава #нiвiйнi #люблюУкраïну #боня #любовдотварин #песик #зворушливо #добрiлюди ♬ оригинальный звук - Нашi люди

А это собачка Кракен, который два месяца пробыла под оккупацией. Теперь он один из бойцов ВСУ.

@tango.222

♬ оригинальный звук - LeeSin

Не забываем о невероятном Патроне, который помогает ГСЧС разминировать Чернигов и область. Если бы было приложение для знакомства собачек, то двухлетний джек-расел-терьер собрал бы все лайки себе.

@luna_toy_puppy

♬ оригинальный звук - pretty.prr

Спасают не только собачек и котиков, но и мышек, зайцев и коровок.

@bogdan_sem Хвостики на фронті! #ЗСУ боронить Україну та рятує найменші життя 💙💛 #зсу🇺🇦 #україна #собака #кіт #корова #миш #зяєчка ♬ оригинальный звук - Богдан Семенюк

«Это любовь с первого глажения», — комментирует автор видео, пока его друг гладит собачку.

@jacksleather

♬ оригинальный звук - jacksleather

И еще немного милоты.

@vlntn.avdeeva 🥺❤️‍🩹🐶 #зсу #війна #україна #stopwar #нетвойне #українапонадусе #українатоп #stoprussia #dogs #animals ♬ 2 дні - LAUD
https://www.youtube.com/watch?v=1QDqtdJ-zjc&feature=youtu.be

Напомним, что во время съемки материала в селе Козаровичи — в 40 км от столицы — журналисты BBC Украина зафиксировали котика, который бесстрашно прошелся ракетой оккупантов. Фрагмент с животным так и остался в видео медиа.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Домашние животные Коты Забавные видео животных Собаки Милота

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