«Ляля, ходи спокойно». Служебный пес-пиротехник Патрон из ГСЧС продолжает покорять сердца украинцев и становится героем артов и мемов

19 апреля, 15:17
Цей матеріал також доступний українською
Ходите спокойно, Патрон вас оберегает (Фото:alinkadudnyk.art/Instagram)

Ходите спокойно, Патрон вас оберегает (Фото:alinkadudnyk.art/Instagram)

Поддержи НВ

Пес Патрон, помогающий ГСЧС разминировать Чернигов, стал звездой Сети. Двухлетний джек-рассел-терьер уже собирает фан-арты от украинцев, опубликованные на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Наш Патрон тоже не опускает лапки и передает всем свою благодарность. Большие герои не обязательно велики. Поэтому верьте в свои силы, наших защитников, в нашу Победу. Приближайте ее на всех фронтах, где только можете и не сбавляйте обороты», — говорится в посте.

Видео дня
https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/354429863391576

Кроме своих портретов, Патрон также получает много внимания в соцсетях. Даже становится героем мемов.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/113644974648154

Для всех взволнованных: собачке безопасно раскапывать мины. Его вес слишком мал, чтобы снаряд сдетонировал.

https://twitter.com/magda_barchuk/status/1516034559489490946

А так Патрон принимает душ после рабочей смены.

https://twitter.com/Elena98975825/status/1515537872992018432

А какой вы сегодня?

https://twitter.com/karltkmaxx/status/1515059123993419785

Отметим, что Патрон не единственная пес, который помогает спасателям и саперам. Вот на видео еще несколько хвостатых героев.

https://www.youtube.com/watch?v=V5cJg5YCXDQ

Напомним, что ГСЧС рассказала о Патроне еще 15 марта. Тогда отметили, что малыш — душа и талисман черниговских пиротехников.

Также к криворожской ТрО присоединился котик, которому дали прозвище, как и у черниговского пиротехника — Патрон. Еще одна история брошенных животных со счастливым концом.

Редактор: Дарина Грисюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Чернигов Пиротехника Разминирование Российско-украинская война Собаки

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X