«Ляля, ходи спокойно». Служебный пес-пиротехник Патрон из ГСЧС продолжает покорять сердца украинцев и становится героем артов и мемов 19 апреля, 15:17 Цей матеріал також доступний українською Ходите спокойно, Патрон вас оберегает (Фото:alinkadudnyk.art/Instagram)

Пес Патрон, помогающий ГСЧС разминировать Чернигов, стал звездой Сети. Двухлетний джек-рассел-терьер уже собирает фан-арты от украинцев, опубликованные на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Наш Патрон тоже не опускает лапки и передает всем свою благодарность. Большие герои не обязательно велики. Поэтому верьте в свои силы, наших защитников, в нашу Победу. Приближайте ее на всех фронтах, где только можете и не сбавляйте обороты», — говорится в посте.

Видео дня

Кроме своих портретов, Патрон также получает много внимания в соцсетях. Даже становится героем мемов.

Для всех взволнованных: собачке безопасно раскапывать мины. Его вес слишком мал, чтобы снаряд сдетонировал.

А так Патрон принимает душ после рабочей смены.

А какой вы сегодня?

Отметим, что Патрон не единственная пес, который помогает спасателям и саперам. Вот на видео еще несколько хвостатых героев.

Напомним, что ГСЧС рассказала о Патроне еще 15 марта. Тогда отметили, что малыш — душа и талисман черниговских пиротехников.

Также к криворожской ТрО присоединился котик, которому дали прозвище, как и у черниговского пиротехника — Патрон. Еще одна история брошенных животных со счастливым концом.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.