Новый боец ВСУ. В селе Киевской области котик «атаковал» ракету во время съемки материала для BBC Украина 25 апреля, 16:38 Цей матеріал також доступний українською Котик залез в ракету и долго ходил вокруг (Фото:Скриншоты с видео)

Во время съемки материала в селе Козаровичи — в 40 км от столицы — журналисты BBC Украина зафиксировали котика, бесстрашно прошедшего по ракете оккупантов. Фрагмент с животным так и остался в видео медиа.

Пока журналист BBC Роман Лебедь рассказывает об обломке ракеты оккупантов Точка У, можно увидеть котика, который заинтересованно ходит возле нее. Ему даже удается пролезть внутрь.

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В телеграмме-канале KYIVMAP позже опубликовали отрывок с котом и комментарий самого журналиста. По его словам, пушистому гостю съемки удалось впервые рассмешить мужчину за время полномасштабной войны.

«Когда снимаешь серьезный материал о войне, а здесь приходит ОН», - пишет автор сообщения.

Напомним, что к криворожской ТрО присоединился котик, которому дали прозвище Патрон, как у собачонки, работающей с Черниговским ГСЧС. В настоящее время животное проживает с новой семьей и находится «в запасе».



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