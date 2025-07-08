Международный уголовный суд выдал ордера на арест лидеров Талибана за преследование женщин

Об этом сообщает Международный уголовный суд.

Палата установила, что Ахундзада и Гаккани совершили преступление против человечности, предусмотренное седьмой статьей Римского статута. Речь идет о преследовании женщин и всех тех, кто не поддерживает политику Талибана относительно гендерной идентичности или самовыражения, а также людей, которые воспринимаются как «союзники девушек и женщин».

Эти преследования на территории Афганистана происходили с момента захвата власти талибами 15 августа 2021 года и продолжались как минимум до 20 января 2025 года, говорится в заявлении МУС.

Палата также считает, что государственная политика Талибана, которая предусматривает убийства, заключения, пытки, изнасилования, привела к серьезным нарушениям основных прав и свобод населения Афганистана. В частности, талибы лишали девушек и женщин права на образование, неприкосновенность частной и семейной жизни, а также свободы передвижения, выражения взглядов, мысли, совести и религии.

Кроме этого, Палата установила, что люди, которые воспринимались как выступающие против политики Талибана, пассивно или из-за бездействия, также становились мишенью для талибов. Сюда входили те, кого называли «союзниками девушек и женщин», и которые рассматривались как политические оппоненты.

В суде решили, что пока подробности об ордерах разглашаться не будут, чтобы защитить жертв и свидетелей. В Палате также считают, что осведомленность общественности об ордерах может предотвратить дальнейшее совершение преступлений.

В январе главный прокурор МУС Карим Хан призвал выдать ордера на арест Хайбатулла Ахундзада и Абдула Хакима Гаккани за преследование афганских женщин.

3 июля российское пропагандистское агентство ТАСС, ссылаясь на МИД РФ, сообщило, что Россия официально признала режим террористической группировки Талибан.