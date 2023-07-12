Прокремлевские попы вынесли из храма в Белой Церкви даже ковровые дорожки — видео 12 июля, 11:15 Кроме ковров, прокремлевские попы забрали с собой и некоторые иконы (Фото:Скриншот видео Евстратий Заря/Facebook)

Представители так называемого «московского патриархата» во время их выселения из Преображенского собора в Белой Церкви забрали оттуда даже ковровые дорожки.

Об этом рассказал у себя в Facebook митрополит Православной церкви Украины Евстратий Заря, опубликовав соответствующее видео.

«По каноническому праву, то, что предназначено храму — в храме и остается. Но мы видим, как поклонники МП, когда уходят из храмов — иногда даже святой престол срывают, выносят иконы и все, что только могут. Так и в Белой Церкви — даже дорожки им понадобились… Иконы же вынесли раньше», — прокомментировал он обнародованные кадры.

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Впрочем, как отметил Заря, ПЦУ решило не препятствовать столь мелочному мародерству, однако отметил, что если бы не своевременное вмешательство, то подконтрольные РПЦ попы, вероятно, попытались бы украсть и иконостас с престолом.