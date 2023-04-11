Гулял ночью с подростками. В Черновцах избили попа УПЦ МП, которого СБУ застала с полуголым хористом — видео
Нападавший обвинил попа в «педофилии» (Фото:Коллаж NV)
В Черновцах напали на скандально известного представителя подконтрольного РПЦ «московского патриархата» Андрея Сторожука, которого СБУ во время обыска в епархии застала с полуголым хористом.
На это пожаловались в пресс-службе так называемой УПЦ МП, опубликовав соответствующее видео.
Как сообщается, Сторожук (известный также как «отец Никита»), назначенный недавно «епископом Черновицко-Буковинской епархии» Сторожук, известный также как «отец Никита», гулял ночью с двумя несовершеннолетними, когда рядом с ними остановилась машина с неизвестным.
Сначала мужчина, возмущенный увиденным, дал московскому попу пощечину, а когда против него применили перцовый газ, ударил «владыку» кулаком, в результате чего тот оказался на земле.
После этого один из сопровождавших его подростков вызвал сотрудников Нацполиции.
В свою очередь нападавший, остававшийся все это время на месте событий, дал правоохранителям соответствующие разъяснения.
В частности, свои действия он объяснил тем, что Сторожук, по его словам, «педофил».
По факту драки начато расследование.
Секс-скандал со Сторожуком разгорелся в ноябре 2022 года.
Во время следственных действий в рамках расследования возможного сотрудничества с российскими оккупантами, его застали в одних трусах вместе с молодым служкой.
Несмотря на это, через некоторое время Сторожука повисили до «епископа».