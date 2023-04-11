Гулял ночью с подростками. В Черновцах избили попа УПЦ МП, которого СБУ застала с полуголым хористом — видео

11 апреля, 15:42
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Нападавший обвинил попа в «педофилии» (Фото:Коллаж NV)

Нападавший обвинил попа в «педофилии» (Фото:Коллаж NV)

В Черновцах напали на скандально известного представителя подконтрольного РПЦ «московского патриархата» Андрея Сторожука, которого СБУ во время обыска в епархии застала с полуголым хористом.

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На это пожаловались в пресс-службе так называемой УПЦ МП, опубликовав соответствующее видео.

Скриншот t.me/orthobuk
Фото: Скриншот t.me/orthobuk

Как сообщается, Сторожук (известный также как «отец Никита»), назначенный недавно «епископом Черновицко-Буковинской епархии» Сторожук, известный также как «отец Никита», гулял ночью с двумя несовершеннолетними, когда рядом с ними остановилась машина с неизвестным.

Видео дня

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Сначала мужчина, возмущенный увиденным, дал московскому попу пощечину, а когда против него применили перцовый газ, ударил «владыку» кулаком, в результате чего тот оказался на земле.

После этого один из сопровождавших его подростков вызвал сотрудников Нацполиции.

В свою очередь нападавший, остававшийся все это время на месте событий, дал правоохранителям соответствующие разъяснения.

В частности, свои действия он объяснил тем, что Сторожук, по его словам, «педофил».

https://twitter.com/tweetsnv/status/1645770773963866112?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg

По факту драки начато расследование.

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Секс-скандал со Сторожуком разгорелся в ноябре 2022 года.

Во время следственных действий в рамках расследования возможного сотрудничества с российскими оккупантами, его застали в одних трусах вместе с молодым служкой.

ҐРУНТ
Фото: ҐРУНТ
СБУ
Фото: СБУ

Несмотря на это, через некоторое время Сторожука повисили до «епископа».

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   РПЦ Черновцы УПЦ МП Священники Драка Московский патриархат

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