«Путин не виноват». Под Киево-Печерской лаврой разоблачили фаната РФ. Наговорив лишнего, он поспешил «переобуться» — видео 17 апреля, 16:49 Прихожанин «УПЦ МП» усомнился, что в войне в Украине виновата РФ (Фото:Скриншот видео Денис Кошельник/Instagram)

Украинский журналист Денис Кошельник разоблачил под Киево-Печерской лаврой прихожанина так называемой «УПЦ МП», который оказался фанатом российского диктатора Владимира Путина.

Соответствующее видео он обнародовал у себя в Instagram.

Притворившись прокремлевским пропагандистом из «Здравых божьих сил», Кошельник поинтересовался, есть ли в Украине гонения со стороны «нацистов», на что мужчина ответил, что ничего подобного не заметил, однако обстановку в стране назвал «беспределом», причиной которого стало якобы желание ее граждан «жить получше».

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Однако, когда его спросили, как он относится лично к Путину, то оказалось, что ничего плохого о главе кремлевского режима он сказать не может.

«Знаете, я к нему хорошо отношусь. Я всегда к нему хорошо относился. Не думаю, что это он виноват. Он к нам тоже хорошо относится», — признался сторонник подконтрольного РПЦ московского патриархата.

Кроме того, у адепта «русского мира» возникли проблемы с пониманием причинно-следственных связей между российским вторжением и войной в Украине.

«Ее развязали люди, которые не хотят работать… Здесь еще 10 лет назад началось, что какие-то бомжи были на Бессарабке. Вот это, и вот это, и вот это. Вот это они напугали людей. Все девушки повыезжали туда. Харьков не реставрировали. Поэтому пришлось его вообще разбомбить. Ну, а людей, которые здесь не нужны, пришлось…» — объяснил он журналисту.

Мужчина также усомнился, что за ракетными обстрелами Украины, в частности, недавним ударом по жилому дому в Славянске, жертвами которого стали, по меньшей мере, 15 человек, стоят ВС РФ.

«Насчет ракет. Не известно, кто их вообще бросает. То ли мы, то ли они», — озвучил он о свою версии событий.

Когда же Кошельник спросил сторонника российских захватчиков, почему он не уедет в РФ, тот ответил, что просто нет такой возможности.

«Как я пойду в Россию. Каким образом? Я бы с удовольствием уехал бы отсюда. Мне здесь самому не нравится. Ни жизнь, ничего», — признался поклонник Путина.

При этом, узнав, что на самом деле Кошельник к российской пропаганде никак не относится, прихожанин «УПЦ МП» решил резко «переобуться» и попросить прощения за свои слова.