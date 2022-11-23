Время расплаты. В Херсоне местные жители отомстили соседям-коллаборантам, пугавшим их ФСБ — видео

23 ноября, 15:15
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Разоблаченные коллаборанты полагали, что РФ в Херсоне «навсегда» (Фото:Коллаж НВ)

Разоблаченные коллаборанты полагали, что РФ в Херсоне «навсегда» (Фото:Коллаж НВ)

После освобождения Херсона украинские защитники приступили к поиску лиц, которые работали на РФ, но не сумевших сбежать вместе с ее войсками.

И если имена злоумышленников, входивших в фейковые «администрации», правоохранителям хорошо известны, то в обнаружении рядовых сторонников так называемого «русского мира» им содействуют местные жители.

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В соцсетях появилось видео, где пережившие оккупацию люди помогли разоблачить своих коллаборантов, которые, будучи уверенными, что РФ в Херсоне «навсегда», запугивали соседей ФСБ.

Пособники РФ пытались все отрицать, объясняя происхождение найденных у них крупных сумм в рублях якобы обычной «зарплатой», однако содержимое их телефонов не оставило сомнений в предательстве.

https://twitter.com/wartranslated/status/1595050441552822272
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11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Херсон Коллаборант Война России против Украины

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