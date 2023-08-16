Шойгу опозорился, общаясь с «роботом Алешей» на форуме Армия-2023 — видео 16 августа, 11:08 «Робот» оказался просто рекламной платформой (Фото:Скриншот видео svtv_news/Twitter)

Глава минобороны РФ Сергей Шойгу во время посещения форума Армия-2023 предпринял неудачную попытку пообщаться с так называемым «роботом Алешей».

Их диалог оказался настолько неловким, что обернулась для высокопоставленного представителя кремлевского режима очередным публичным унижением.

Когда Алеша обратился к Шойгу, тот им сначала заинтересовался, вероятно, решив, что имеет дело с каким-то искусственным интеллектом, однако очень скоро стало ясно, что «робот» просто декламирует заранее подготовленный для него текст.

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При этом, похоже, что до российского министра это дошло не сразу.

Немного послушав своего «собеседника», Шойгу предложил ему пройтись по выставке, а когда, наконец, осознал, что перед ним не «робот», а просто говорящей рекламной платформой, то не смог скрыть своего разочарования и, потеряв к Алеше всякий интерес, просто махнул на него рукой.

В этом контексте стоит напомнить, что еще в 2021 году российский военный преступник утверждал, что в РФ уже началось серийное производство «боевых роботов», которые якобы в «состоянии самостоятельно воевать», как «в фантастических фильмах».

Однако на деле же оказалось, что у россиян есть только Алеша, предыдущая версия которого была и вовсе — человеком в ростовой кукле, и Федор, которого они недавно зачем-то посылали на МКС.