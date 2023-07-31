Главком ВМФ РФ прогнал Шойгу, вставшего на катере по правую руку от Путина — видео 31 июля, 17:59 Шойгу стал по правую руку от Путина, но главнокомандующий ВМФ его прогнал (Фото:Скриншот видео directklad/Twitter)

Главу минобороны РФ Сергея Шойгу продолжает преследовать череда публичных унижений, ставших во многом следствием российского военного позора в Украине.

Когда-то один из самых влиятельных фаворитов кремлевского диктатора Владимира Путина, с которым тот так любил уединиться в тайге, взобравшись на какую-то гору, чтобы хвастаться там друг перед другом своими грибочками и шишками, превратился в посмешище, об которое теперь не вытирает ноги разве что ленивый.

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Фото: Скриншот/YouTube

Фото: Скриншот/YouTube

Фото: Скриншот/YouTube

Растерявшему всякий авторитет Шойгу даже в самой РФ приходится терпеть насмешки буквально ото всех, к какой бы фракции они не относились, какую бы должность не занимали и какие бы взгляды не исповедовали, будь то так называемые «либералы», или «z-патриоты».

Доставалось ему и от российского террориста Игоря Гиркина, и от его идеологического оппонента, главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и даже от непосредственных подчиненных.

Даже во время недавней поездки Шойгу в Пхеньян, чтобы выпросить у КНДР боеприпасы для российских оккупационных войск в Украине, прием со стороны главы северокорейского режима Ким Чен Ын оказался не самый теплым.

Чувствуя себя хозяином положения, тот явно доминировал над российским министром, особо не скрывая своего пренебрежительного отношения к «дорогому гостю».

Особенно это бросалось в глаза на фоне внимания, которое Ким Чен Ын уделил члену политбюро Китая Ли Хунчжуну.

Фото: Скриншот/Twitter

Однако унижения Шойгу не закончились и по возвращению домой.

Так, когда глава минобороны РФ во время военно-морского парада в Санкт-Петербурге решил встать по правую руку от Путина, главнокомандующий ВМФ Николай Евменов его просто прогнал, указав, где тот должен стоять.

Выражение лица Шойгу в этот момент говорило само за себя.