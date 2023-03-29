«Нас распи*довали». Штурм Северска закончился для ВС РФ полнейшим провалом. Из 60 уцелело менее 10 оккупантов — видео

29 марта, 16:07
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Огромные потери заставили оккупантов отступить (Фото:Скриншот видео t.me/supernova_plus)

Огромные потери заставили оккупантов отступить (Фото:Скриншот видео t.me/supernova_plus)

В соцсетях появилось довольно показательное видео с результатом провальной попытки ВС РФ захватить удерживаемый ВСУ Северск Бахмутского района Донецкой области.

Как видно на обнародованных кадрах, из 60 оккупантов, принимавших участие в очередном штурме города, уцелеть удалось всего девяти.

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«Вот мы, бл*, едем, нах*й. Из Северска, который них*я не взяли. Нас распи*довали, бл*. Это пока что все, что осталось. С 60 человек. Вот такая вот ху*ня у нас…» — пожаловался один из захватчиков.

Видео дня

При этом, судя по довольным выражениям лиц, смерть десятков сослуживцев не особо омрачила радость россиян от возможности уехать с передовой поглубже в тыл.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Северск Российские военные Война России против Украины российские потери

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