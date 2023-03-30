«Оберегают от пуль». Российским мобикам выдали «защитные» свечи, которые следует зажигать во время боя 30 марта, 15:36 Оккупанты сетуют, что лучше бы им выдали берцы (Фото:t.me/operativnoZSU)

В Пермском крае РФ мобилизованным россиянам выдали в качестве «средства защиты» обыкновенные свечи.

Об этом рассказали в местных Telegram-каналах, опубликовав соответствующее фото с инструкцией по применению, написанной с грамматическими ошибками.

Как утверждается, если зажечь такую свечу во время боя, то никакие пули якобы не страшны.

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«Это пиз*ец какой-то. Я все больше поражаюсь с таких приколов. Поголовно выдали такие свечи в роте. Какой баран будет их зажигать в бою, эту свечу защиты? Как форму или берцы новые выдать, так не положены сроки, а как раздать по свече, так без проблем», — пожаловался неблагодарный мобик, все еще не осознавший, что благодарность кремлевского режима в случае его смерти и вовсе ограничится лишь фото на школьной парте и пачкой пельменей для родителей.