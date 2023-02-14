Десантники ВС РФ под Кременной боятся даже высунуться из окопа и воюют с пустотой — видео

14 февраля, 15:12
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Один из оккупантов чуть не выстрелил в голову своему сослуживцу (Фото:Коллаж NV)

Один из оккупантов чуть не выстрелил в голову своему сослуживцу (Фото:Коллаж NV)

Российские десантники в Луганской области находятся в таком страхе перед ВСУ, что боятся даже высунуться из своих окопов.

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Соответствующее видео, наглядно демонстрирующее уровень их боевой подготовки и морально-психологическое состояние, было снято самими оккупантами в районе Кременной.

Видео дня

На нем видно, как россияне вслепую расстреливают воздух и растущие вокруг деревья, не осмеливаясь выглянуть из укрытия, чтобы оценить обстановку и хотя бы попытаться куда-то прицелиться.

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Вместо этого они просто поднимают автоматы у себя над головами и ведут беспорядочный огонь наподобие сомалийских боевиков.

При этом один из солдат даже умудряется выпустить очередь в самом окопе в нескольких сантиметрах от головы своего же сослуживца.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1625481203867426817?s=20&t=qkxkzEVjTIRNZpH4sKM0Pg

Очевидно, что говорить о хоть какой-то эффективности подобной манеры ведения боя не приходится.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российские военные Российские десантники Война России против Украины Кременная

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