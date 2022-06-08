«Бой века». В соцсетях появилось видео «эпической» битвы кадыровцев с кустами

8 июня, 12:16
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Кусты расстреливал даже снайпер (Фото:Коллаж НВ)

Кусты расстреливал даже снайпер (Фото:Коллаж НВ)

Так называемые TikTok-войска кремлевского ставленника в Чечне Рамзана Кадырова продолжают воевать в Украине с воображаемым противником.

Одержав немало «побед» в боях с пустыми зданиями, светофорами и другими объектами городской инфраструктуры, на этот раз они решили сразиться с самой природой.

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Соответствующее видео опубликовал у себя в Telegram-канале украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Видео дня

На нем видно, как, ощутив угрозу от растущих вдоль дороги кустов, кадыровцы открыли по ним шквальный огонь.

При этом к сражению с пустотой присоединился в том числе и снайпер, который даже не удосужился куда-то целиться, стреляя прямо навскидку.

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«Бой века!», — отметил Цаплиенко в описании к обнародованному видео.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Кадыровцы Рамзан Кадыров Война России против Украины

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