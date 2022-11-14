Дерзкая атака ВСУ напугала превосходящие силы ВС РФ, заставив их спасаться бегством — видео

14 ноября, 11:18
Поделиться:
Застигнутые врасплох оккупанты бросили свои позиции (Фото:Скриншот видео Price_Cap_UA/Twitter)

Застигнутые врасплох оккупанты бросили свои позиции (Фото:Скриншот видео Price_Cap_UA/Twitter)

Украинские военные настолько дерзко штурмуют укрепления российских захватчиков, что застигнутые врасплох подразделения ВС РФ бегут с поля боя, не оказывая практически никакого сопротивления.

Читайте также:
Дерзкие и смелые. Появились впечатляющие видео, как Силы обороны врываются на позиции оккупантов

Как видно на обнародованном в соцсетях видео, бойцы ВСУ столь стремительно врываются на вражеские позиции, что перепуганные оккупанты начинают убегать, несмотря на свое значительное численное превосходство.

Видео дня

При этом украинских военных не останавливает ни колючая проволока, натянутая перед окопами, ни гранаты, которыми их пытались закидывать россияне.

https://twitter.com/Price_Cap_UA/status/1591918462565228544
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украинские военные Укрепление Штурм Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X