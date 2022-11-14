Дерзкая атака ВСУ напугала превосходящие силы ВС РФ, заставив их спасаться бегством — видео 14 ноября, 11:18 Застигнутые врасплох оккупанты бросили свои позиции (Фото:Скриншот видео Price_Cap_UA/Twitter)

Украинские военные настолько дерзко штурмуют укрепления российских захватчиков, что застигнутые врасплох подразделения ВС РФ бегут с поля боя, не оказывая практически никакого сопротивления.

Как видно на обнародованном в соцсетях видео, бойцы ВСУ столь стремительно врываются на вражеские позиции, что перепуганные оккупанты начинают убегать, несмотря на свое значительное численное превосходство.

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При этом украинских военных не останавливает ни колючая проволока, натянутая перед окопами, ни гранаты, которыми их пытались закидывать россияне.