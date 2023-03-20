Картина Репина. В РФ женщин запрягли тянуть паром с автомобилями — видео 20 марта, 16:46 Сами россияне ничего плохого в своем положении не видят (Фото:Коллаж NV)

Пока цивилизованные страны развивают технологии, чтобы сделать жизнь своих граждан более комфортной, в РФ о подобной «ерунде», совершенно чуждой так называемому «глубинному народу», даже не думают.

В соцсетях появилось видео, до боли напоминающее известную картину Ильи Репина Бурлаки на Волге.

На нем видно, как россиян, желающих переправиться на другой берег реки, используют как тягловую силу.

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При этом большинство людей, тянущих руками трос, который приводит паром в движение, — женщины.

В то же время, судя по их позитивному настрою, ничего плохого в том, что вместо мотора приходится использовать столь примитивный механизм, они не видят, довольствуясь своим положением фактических «рабов» кремлевского режима.